В Бурятии увеличено количество целевых мест на подготовку медсестёр

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

На эти цели направлено более 1 млн рублей бюджетных средств



Правительство Бурятии своим распоряжением перераспределило бюджетные средства и направило дополнительно около 1,12 млн рублей на целевое обучение 25 выпускников 11 классов по специальности «Сестринское дело». В итоге штат больниц и поликлиник республики пополнят 495 средних медицинских работников.



Исходя из высокой востребованности специальности «Сестринское дело» у абитуриентов и имеющейся потребности в больницах и поликлиниках Бурятии, правительство республики направило 1,12 млн рублей бюджетных средств на заключение целевых договоров на подготовку медицинских сестёр. 25 человек пройдут обучение в республиканском базовом медицинском колледже им. Э.Р. Раднаева. Стоимость годового обучения на одного человека составляет 134 000 рублей. Продолжительность обучения составит год и 10 месяцев.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году лечебные учреждения всех районов республики активно участвовали в приёмной кампании. Ими было заключено 495 целевых договоров на подготовку средних медицинских работников и 279 контрактов на подготовку врачей. Распределение по медвузам сложилось следующее:

– Читинская государственная медицинская академия – 78;

– Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова – 77;

– Иркутский государственный медицинский университет – 55;

– Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск – 36;

– Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск – 10;

– Новосибирский государственный медицинский университет – 7;

– Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул – 5;

– Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Москва – 4;

– Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток – 2;

– Красноярский государственный медицинский университет – 2;

– Дальневосточный государственный медуниверситет, г. Хабаровск – 1;

– Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова – 1;

– Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет – 1.



188 человек обучаются по специальности «Лечебное дело», 74 – «Педиатрия», 15 – «Стоматология» и два человека по специальности «Клиническая психология». Так же в этом году 88 врачей продолжили обучение по программе ординатуры по 29 специальностям.





