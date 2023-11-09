Иск подала прокуратура
По иску прокуратуры Железнодорожного района с администрации Улан-Удэ взысканы средства на переселение пенсионерки из аварийного дома.
- Пенсионерка проживала в помещении, предоставленном ей работодателем по договору найма. В 2022 году дом признан подлежащим сносу, женщина должна быть переселена из него до конца 2027 года. Дом обследован с привлечением специалиста, в ходе осмотра выявлено разрушение всех несущих конструкций, создающих риск обрушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района направил в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковое заявление о предоставлении пенсионерке другого жилого помещения. Иск был удовлетворён. По определению Верховного суда республики мэрия обязана предоставить жильё по договору социального найма вне очереди.
В ноябре 2023 года ответчик обратился в суд с заявлением об изменении порядка и способа исполнения апелляционного решения. По постановлению суда в пользу пенсионерки взыскано более 2,7 млн рублей.
Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.
Мэрию Улан-Удэ обязали заплатить пенсионерке из аварийного дома
Власть, Фото:
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