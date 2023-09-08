В Бурятии депутаты не смогли определиться с главой Муйского района

Через несколько месяцев там проведут повторный конкурс по отбору кандидатов







Всего на рассмотрение депутатов представили две кандидатуры – действующего главы муниципалитета Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако, как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», народные избранники так и не приняли никакого решения.



Повторный конкурс по отбору претендентов на это кресло объявят через несколько месяцев – в декабре.





Ещё в 2018 году прямые выборы в Муйском районе, как и во многих других, решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия рассматривает заявки от желающих возглавить муниципальное образование и выбирает только двух претендентов. Те презентуют свои программы депутатам райсовета. Последние решают, кто же будет руководить МО в ближайшие пять лет.

Накануне в Муйском районе Бурятии должны были определиться с главой муниципального образования. Сообщалось, что утром 7 сентября депутаты райсовета соберутся на открытую сессию и проведут собеседование с кандидатами, а после руководителя района утвердят тайным голосованием.