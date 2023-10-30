В Бурятии выберут лучших госслужащих

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

За звание лучших поборются 20 человек



Стартовал конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Бурятии». Он проводится во второй раз.



Конкурс продлится до 30 ноября 2023 года. Участие принимают 20 человек. Их ждут устные, письменные и практические испытания, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Испытания поделены на три этапа, в каждом из которых знания и умения оценят по бальной системе. Заявиться на конкурс могли гражданские служащие, имеющие стаж государственной службы не менее трёх лет, не имеющие дисциплинарных взысканий, а также не занимавшие призовые места на прошлогоднем конкурсе.



– То, что вы сегодня участвуете в конкурсе – огромный плюс, потому что ваши методы работы, стремления, опыт, квалификация достойны того, чтобы ими делиться, – сказал, обращаясь к конкурсантам, зампред правительства – руководитель администрации Бурятии Алдар Гулгенов. – Мы также сегодня ищем новые подходы, новые методы организации государственной гражданской службы. Конкурс – один из них. Он состоит из этапов, в том числе, из тренингов. И на выходе вы получите новые компетенции и возможность продвинуться по социальному лифту.



Конкурсанту необходимо знать основные законы России и Бурятии, законы о госслужбе, противодействии коррупции, историю России и Бурятии, теорию и практику применения своих профессиональных знаний и умений. Также помимо этого, госслужащий должен уметь контактировать с людьми. В завершении испытаний конкурсант должен сделать видеопрезентацию «Я – госслужащий (личность и профессия)» по выбранной сфере госуправления и защитить её.



В конкурсную комиссию входят представители органов государственной власти, общественных, научных и образовательных организаций, независимые эксперты.

