За звание лучших поборются 20 человек
Стартовал конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Бурятии». Он проводится во второй раз.
Конкурс продлится до 30 ноября 2023 года. Участие принимают 20 человек. Их ждут устные, письменные и практические испытания, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Испытания поделены на три этапа, в каждом из которых знания и умения оценят по бальной системе. Заявиться на конкурс могли гражданские служащие, имеющие стаж государственной службы не менее трёх лет, не имеющие дисциплинарных взысканий, а также не занимавшие призовые места на прошлогоднем конкурсе.
– То, что вы сегодня участвуете в конкурсе – огромный плюс, потому что ваши методы работы, стремления, опыт, квалификация достойны того, чтобы ими делиться, – сказал, обращаясь к конкурсантам, зампред правительства – руководитель администрации Бурятии Алдар Гулгенов. – Мы также сегодня ищем новые подходы, новые методы организации государственной гражданской службы. Конкурс – один из них. Он состоит из этапов, в том числе, из тренингов. И на выходе вы получите новые компетенции и возможность продвинуться по социальному лифту.
Конкурсанту необходимо знать основные законы России и Бурятии, законы о госслужбе, противодействии коррупции, историю России и Бурятии, теорию и практику применения своих профессиональных знаний и умений. Также помимо этого, госслужащий должен уметь контактировать с людьми. В завершении испытаний конкурсант должен сделать видеопрезентацию «Я – госслужащий (личность и профессия)» по выбранной сфере госуправления и защитить её.
В конкурсную комиссию входят представители органов государственной власти, общественных, научных и образовательных организаций, независимые эксперты.
В Бурятии выберут лучших госслужащих
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 30.10.2023
Алексей Цыденов рассказал о роли Штатов в Великой Отечественной войне
Власть, 30.10.2023
Игорь Шутенков рассказал о месячнике чистоты
Он освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе
Стороны подтвердили активизацию сотрудничества между странами
Субботник прошёл в сквере имени Пушкина
Мать мальчика обратилась за помощью в прокуратуру
МРОТ проиндексируют на 18,5%
Его утвердят тайным голосованием
На октябрьской сессии депутаты единогласно одобрили решение
На этот раз после проверки прокуратуры Железнодорожного района
«Поездка прошла насыщенно»
Владимир Молчанов присягнул на верность муниципалитету
Некоторые из них могут сдать до конца этого года
Передачу участка поддержали депутаты думы города
Алексей Цыденов обсудил проблему в Монголии