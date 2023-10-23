Прокурор Бурятии взял на контроль достройку последнего проблемного долгостроя

Прокурор Бурятии Михаил Филичев держит на личном контроле ход строительства последнего дома обманутых дольщиков. ЖК «Проспект» находится на проспекте Строителей.
На днях Михаил Филичев вместе с заместителем председателя правительства Бурятии Евгением Луковниковым вновь проверили ход строительства.
- Проверены достаточность строительных материалов, рабочей силы и техники, соблюдение плана-графика выполнения строительных работ. Застройщику указано на необходимость своевременного завершения строительства объекта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», изначально застройщиком ЖК «Проспект» было ООО «Сити-Строй». Однако компания не смогла возвести дом в срок, а после застройщик был объявлен банкротом. Дом обманутых дольщиков передали Фонду поддержки дольщиков Бурятии в мае 2021 года по решению Арбитражного суда республики. Фонд решил достроить проблемный объект за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.
ЖК на проспекте Строителей – последний дом из числа новостроек с обманутыми дольщиками. Ранее за счёт бюджета были достроены 14 многоквартирных домов. Когда сдадут ЖК «Проспект», вопрос с обманутыми дольщиками в республике закроют окончательно.
ЖК на проспекте Строителей – последний дом из числа новостроек с обманутыми дольщиками. Ранее за счёт бюджета были достроены 14 многоквартирных домов. Когда сдадут ЖК «Проспект», вопрос с обманутыми дольщиками в республике закроют окончательно.