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В Бурятии достраивают последний долгострой

В Бурятии достраивают последний долгострой
Общество,  Фото:Фонд поддержки дольщиков
Работы идут, несмотря на сильные морозы

В Бурятии достраивают последний долгострой. Это жилой комплекс «Проспект», который находится в Улан-Удэ на проспекте Строителей.

Готовность объекта, состоящего из двух жилых блоков, сегодня составляет 18 процентов, сообщил застройщик – Фонд поддержки дольщиков Бурятии.


Сильные морозы затрудняют работу строителей, но, несмотря на это, все работы идут по графику. На объекте трудятся порядка 10 человек – это каменщики, бетонщики, плотники.

– На втором этапе в блоке №6 залиты первый, второй и третий этажи, в блоке №7 залиты фундамент и стены подвала, ведутся работы по кирпичной кладке на отметке «0», – рассказал прораб подрядной компании Чингис Балбыров.



Изначально застройщиком ЖК «Проспект» было ООО «Сити-Строй». Компания не смогла возвести дом в срок, а после застройщик был объявлен банкротом. Дом обманутых дольщиков передали Фонду поддержки дольщиков Бурятии в мае 2021 года по решению Арбитражного суда республики. Набсовет федерального Фонда развития территорий принял решение о достройке проблемного объекта за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

В декабре 2022 года был введён в эксплуатацию первый этап жилого комплекса «Проспект» – пять жилых блоков и подземная автостоянка. В настоящее время там идёт передача квартир дольщикам. Второй этап – два жилых блока с 91-й квартирой – планируется сдать в декабре 2023 года.


Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё в 2020 году глава Бурятии Алексей Цыденов объявил, что в республике не останется ни одного обманутого дольщика. На тот момент оставалось девять долгостроев.

Достройкой многоквартирных домов занимается региональный Фонд поддержки дольщиков. В России федеральный Фонд развития территорий создан для ликвидации долгостроев долевого строительства. На завершение строительства проблемных домов выделяют безвозмездную финансовую помощь из бюджета. 
строительство обманутые дольщики

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