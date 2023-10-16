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СМИ: В Забайкальском крае уволили вице-премьера Александра Бардалеева

СМИ: В Забайкальском крае уволили вице-премьера Александра Бардалеева
Власть,  Фото:правительство Забайкальского края

Официального подтверждения пока нет

Об увольнении вице-премьера Забайкальского края Александра Бардалеева с утра пишут телеграм-каналы читинских изданий. 

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов уволил своего заместителя - вице-премьера Александра Бардалеева, который возглавляет Министерство экономического развития, - сообщил 16 октября телеграм-канал Chita.ru. - Соответствующее распоряжение подписано 13 октября».

«Поползли слухи о том, что губернатор Осипов отправил в отставку вице-премьера Александра Бардалеева, который возглавляет Минэкономразвития, - сообщает канал ZAB.ru. - Пока неизвестно, лишен ли Бардалеев статуса вице-премьера или также снят с должности министра».

Канал утверждает, что «в пресс-службе министерства информацию не подтвердили, заявив, что слышат об этом впервые, а Бардалеев сегодня проводил планерку в обычном режиме».

В комментариях жители Забайкальского края спрашивают, уйдёт ли теперь из региона одна известная и в Бурятии торговая сеть, и пишут:

«Черти в пятницу, 13, в голове у губера разбушевались! Хоть бы разок сам себя уволил».

Сам Александр Бардалеев утром 13 октября в своём телеграм-канале опубликовал душевный пятничный пост – немного рекламный:

«Доброе утро, друзья! В пятницу хочется вкусно поужинать. С семьей часто поддерживаем местного производителя - любим пельмени «Хао Чи». Недавно узнал, что у продукции есть свой канал, очень интересно его читать».

Александр Бардалеев до прихода в правительство Забайкалья (произошло это в 2019 году) трудился министром экономики Бурятии. 

Забайкальский край увольнение

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