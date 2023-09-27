Окончательное голосование состоится завтра, 28 октября
Должность первого заместителя мэра Иркутска будет упразднена в целях оптимизации структуры администрации города. Проект решения городской думы по этому вопросу рассмотрела постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку 25 сентября.
В соответствии с нововведениями, вице-мэру переходят в подчинение комитеты по управлению Свердловским, Октябрьским, Правобережным и Ленинским административными округами, комитет городского обустройства, комитет по градостроительной политике и комитет по управлению муниципальным имуществом.
Окончательное голосование по этому вопросу будет на 54-м очередном заседании думы 28 сентября, сообщили в её пресс-службе.
В Иркутске хотят упразднить должность первого заммэра
Власть, Фото:
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