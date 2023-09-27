В Иркутске хотят упразднить должность первого заммэра

Окончательное голосование состоится завтра, 28 октября



Должность первого заместителя мэра Иркутска будет упразднена в целях оптимизации структуры администрации города. Проект решения городской думы по этому вопросу рассмотрела постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку 25 сентября.



В соответствии с нововведениями, вице-мэру переходят в подчинение комитеты по управлению Свердловским, Октябрьским, Правобережным и Ленинским административными округами, комитет городского обустройства, комитет по градостроительной политике и комитет по управлению муниципальным имуществом.



Окончательное голосование по этому вопросу будет на 54-м очередном заседании думы 28 сентября, сообщили в её пресс-службе.



