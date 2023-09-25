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В Бурятии выбрали спикера обновлённого Народного Хурала

В Бурятии выбрали спикера обновлённого Народного Хурала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Его определили тайным голосованием

В Бурятии проходит сессия Народного Хурала нового, седьмого созыва. Началась она с вручения депутатских значков и поздравлений в адрес парламентариев. После им пояснили, как подготовить своё рабочее место, проходить процедуру регистрации после каждого перерыва, голосовать и просить слово на сессии. Затем все дружно протестировали систему.

Первое пленарное заседание НХ седьмого созыва посвящено организационным вопросам. Ранее народные избранники определились с численностью и составом комиссий, включая счётную, по мандатам и депутатской этике, по регламенту, комиссию за электронной системой голосования и секретариат. Выбрали и руководителей фракций. У «Единой России» это Александр Бардунаев, у КПРФ – Виктор Малышенко, у ЛДПР – Сергей Дорош, у «Новых людей» – Семён Матхеев.

После тайного голосования стало известно имя председателя Хурала. Как сообщал «Байкал-Daily», ЕР предложила на это кресло Владимира Павлова, который являлся спикером предыдущего созыва, КПРФ – Малышенко. Другие фракции решили никого не выдвигать.

На сессии присутствовали 64 депутата из 66. В итоге «единоросса» поддержали 55 человек, коммуниста – 8. Один бюллетень для голосования оказался испорчен. Павлов продолжает вести пленарное заседание уже в качестве новоиспечённого спикера. 

Депутатам также предстоит определиться с заместителями Павлова, главами шести хуральских комитетов – по экономической политике, природопользованию и экологии, по социальной политике, по межрегиональным связям и национальным вопросам, по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, по государственному устройству и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам и финансам. Кроме того, депутаты решат, кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации. До этого сенатором от законодательной власти являлся Александр Варфоломеев. 

Справка:

Владимир Павлов родился 6 мая 1956 года в улусе Шибертуй Бичурского района. В 1978 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик».

Трудовую деятельность начал главным инженером совхоза «Новосретенский», в должности которого проработал до 1987 года. С 1987 года – директор совхоза «Новосретенский». С 1994 года по 2002 год – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Новосретенский». Избирался депутатом районного совета депутатов трёх созывов.

Депутат Народного Хурала II, III, IV, V, VI и VI созывов. В двух созывах возглавлял аграрный комитет. Позднее был вице-спикером, а весь предыдущий созыв занимал пост председателя парламента (кстати, голосование тогда было безальтернативным).

Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Бурятия» и медаль «За труды по сельскому хозяйству».

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