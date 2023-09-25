За кресло председателя республиканского парламента поборются «единоросс» и коммунист
В Бурятии стартовала сессия обновлённого Народного Хурала, который открыл старейший по возрасту депутат – Леонид Белых. Он вручил коллегам значки, за которыми приглашали в алфавитном порядке.
Затем слово взял глава региона. Алексей Цыденов поприветствовал парламентариев на бурятском языке и пожелал им сил, мудрости и плодотворной работы на благо республики и страны. А ещё – «слышать людей, быть к ним ближе и помогать».
Леонид Белых тоже поздравил всех с избранием и призвал депутатов к единству и сплочённости. Им пояснили, как подготовить рабочее место, проходить процедуру регистрации после каждого перерыва, голосовать и просить слово на сессии, а затем народные избранники дружно протестировали систему.
Первое пленарное заседание республиканского парламента седьмого созыва посвятили организационным вопросам. Первым делом определились с численностью и составом комиссий, включая счётную, по мандатам и депутатской этике, по регламенту, комиссию за электронной системой голосования и секретариат. Назвали и руководителей фракций. У «Единой России» это Александр Бардунаев, у КПРФ – Виктор Малышенко, у ЛДПР – Сергей Дорош, у «Новых людей» – Семён Матхеев.
На сессии также выберут председателя НХ и двух его заместителей. «ЕР» выдвинула в спикеры Владимира Павлова, который занимал это кресло в Хурале предыдущего созыва, КПРФ – Малышенко. Предложений от других фракций не поступило. Имя нового председателя Хурала станет известно после тайного голосования.
В Бурятии выбирают спикера обновлённого Народного Хурала и его замов
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