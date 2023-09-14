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В Бурятии распределили партийные мандаты в Народном Хурале

В Бурятии распределили партийные мандаты в Народном Хурале
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство из них получат «единороссы»

Народный Хурал Бурятии, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников – недавно обновился. Выборы состоялись в единый день голосования – второе воскресенье сентября.

В начале недели стали известны имена тех, кто одержал победу на одномандатных округах. А накануне избирком республики подвёл и итоги по партийным спискам. Больше всего голосов – 60,84% – у «Единой России». Так что представителям правящей партии получат сразу 22 депутатских кресла.

Далее идёт КПРФ (17,08%). Коммунистам-списочникам отдадут 6 мандатов. «Новым людям» (8,29%) достанется три, ЛДПР (6,16%) – два. «Справедливая Россия» не смогла преодолеть 5%-ный порог (у неё 4,71%), так что эсеров Хурале нового, седьмого созыва не будет. 

- Теперь кандидатам направят извещения и при отказе от мандата его передадут следующему в списке. Все решения окружных комиссий по одномандатным округам тоже приняты, – рассказал председатель избирательной комиссии РБ Александр Акчурин.

Общие результаты – уже с учётом одномандатных округов – объявят после 18 сентября и тогда же обнародуют окончательный список из 66 парламентариев, которые будут заседать в НХ в ближайшие пять лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего в регионе в этот раз было 268 избирательных кампаний, включая выборы глав районов и сельских и городских поселений, депутатов СП, райсоветов и республиканского парламента. При этом 55 пришлось отложить на ноябрь – по тем или иным причинам альтернатива отсутствовала и, соответственно, выборы не могли состояться. 

Народный Хурал депутаты выборы

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