В Бурятии стали известны победители выборов в Хурал по одномандатным округам

Большинство мандатов там досталось «единороссам»



Народный Хурал Бурятии, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников – обновился. Выборы состоялись в единый день голосования – второе воскресенье сентября.



Всего на кресла в республиканском парламенте претендовали 519 человек, то есть почти по десять на место. За мандаты боролись представители пяти политических партий – КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия - За прдаву» и «Новые люди». На очередном брифинге в правительстве 11-го числа председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин озвучил предварительные итоги голосования. К тому моменту обработали 97,74% протоколов.



Так, из 33 одномандатных округов на 29 победили представители «Единой России», на двух – «Новых людей» (14-ый – Геннадий Бадмаев, 24-ый – Максим Бувалин), на одном – КПРФ (28-ой – Сергей Мезенин) и на одном – самовыдвиженец Лидия Деева.



В целом список победителей выглядит так:



Округ 1. Тункинский и часть Окинского района



Николай Дашеев ( «Единая Россия»), индивидуальный предприниматель



Округ 2. Закаменский район



Геннадий Доржиев («Единая Россия»), гендиректор ООО «СмитИнвест»,



Округ 3. Джидинский район



Сергей Пашинский («Единая Россия»), гендиректор ООО «Авто Дом»



Округ 4. Часть Селенгинского района, в том числе Гусиноозёрск



Вячеслав Цыбикжапов («Единая Россия»), региональный директор по Бурятии в ООО «Битривер-Б»



Округ 5. Части Селенгинского и Кяхтинского районов



Баир Мункуев («Единая Россия»), тренер республиканской спортивной школы олимпийского резерва



Округ 6. Часть Кяхтинского района



Альбина Ильина («Единая Россия»), генеральный директор ООО «Лакомка»



Округ 7. Часть Кабанского района



Лилия Деева – самовыдвижение, Селенгинский ЦКК



Округ 8. Часть Кабанского района



Александр Красовский («Единая Россия»), гендиректор ООО «ТрансУголь»



Округ 9. Часть Иволгинского района (в том числе сельское поселение «Гильбиринское», Иволгинск, Нижняя Иволга, Оронгой, Сотниково)



Александр Цыденов («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель



Округ 10. Тарбагатайский и часть Заиграевского района



Анатолий Кушнарёв («Единая Россия»), председатель комитета Народного Хурала предыдущего созыва по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей



Округ 11. Мухоршибирский район



Максим Исмагилов («Единая Россия»), глава сельского поселения «Саганнурское»



Округ 12. Бичурский район



Владимир Павлов («Единая Россия»), депутат НХ предыдущего созыва, спикер Народного Хурала



Округ 13. Часть Октябрьского района Улан-Удэ (в том числе Сосновый Бор и Звёздный)



Александр Батурин («Единая Россия»), депутат Заиграевского райсовета депутатов, собственный корреспондент издательского дома «Буряад унэн»



Округ 14. Часть Октябрьского района



Геннадий Бадмаев («Новые люди»), индивидуальный предприниматель



Округ 15. Часть Октябрьского района



Денис Гармаев («Единая Россия»), заместитель гендиректора ООО «Верхнеудинск сити», депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов на непостоянной основе



Округ 16. Часть Октябрьского района (район парка «Юбилейный» и проспекта Строителей)



Татьяна Мантатова («Единая Россия»), вице-спикер Народного Хурала предыдущего созыва



Округ 17. Часть Октябрьского района



Иннокентий Вахрамеев («Единая Россия»), главный инженер по строительству ООО «Техсервис»



Округ 18. Часть Советского района



Елена Вахрушкинова («Единая Россия»), депутат горсовета Улан-Удэ



Округ 19 (улус Хойтобэе Иволгинского района и часть Советского района Улан-Удэ – Тулунжа, Солдатский, Аэропорт, Заречный)



Пётр Мордовской («Единая Россия»), зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности



Округ 20. Часть Советского района (центр города, в том числе Виадук, а также Стеклозавод, Вагжанова, Дивизионная)



Долгор Норбоева («Единая Россия») председатель совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ (Буркопсоюз)



Округ 21. Часть Железнодорожного района (в том числе Шишковка и Лысая гора)



Олег Бадлуев («Единая Россия»), заместитель председателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии



Округ 22. Часть Железнодорожного района



Михаил Степанов («Единая Россия»), замглавы комитета НХ предыдущего созыва по бюджету, налогам и финансам



Округ 23. Часть Железнодорожного района (в том числе Аршан и Орешкова)



Вадим Бредний («Единая Россия»), гендиректор ГК «Титан»



Округ 24. Часть Железнодорожного района (Зелёный, часть Загорска и Верхней Берёзовки)



Максим Бувалин («Новые люди»), генидректор АО «Улан-УдэЭнерго»



Округ 25. Часть Железнодорожного района (посёлок Восточный)



Михаил Гергенов («Единая Россия»), гендиректор АО «Торгодежда», депутат НХ на непостоянной оснвое



Округ 26. Часть Заиграевского района



Игорь Марковец («Единая Россия»), зампредседателя НХ предыдущего созыва по социальной политике



Округ 27. Часть Прибайкальского района



Бэликто Цыбиков «Единая Россия»), ректор БГСХА



Округ 28. Часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов



Сергей Мезенин (КПРФ), замдиректора по безопасности образовательного процесса в республинском базовом медицинском колледже



Округ 29. Часть Еравнинского и Кижингинского районов



Анатолий Дымчиков («Единая Россия»), замруководителя администрации Еравнинского района



Округ 30. Баргузинский район



Светлана Гармаева («Единая Россия»), участковый врач-терапевт Улюнской врачебной амбулатории Баргузинской ЦРБ



Округ 31. Баунтовский и Курумканский районы



Баир Гармаев («Единая Россия»), директор ООО «Барис»



Округ 32. Муйский и Северо-Байкальский районы



Сергей Козлов («Единая Россия»), заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Сибирь» –

«Бурятэнерго»



Округ 33. Северобайкальск



Андрей Невьянцев («Единая Россия»), председатель совета депутатов Северобайкальска

