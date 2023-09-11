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Мёртвые души, фейки и пьяницы: В Бурятии рассказали, что творилось на избирательных участках 10 сентября

Мёртвые души, фейки и пьяницы: В Бурятии рассказали, что творилось на избирательных участках 10 сентября
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие обращения жителей республики «не дотянули» до нарушений

Накануне в Бурятии, как и по всей России, проходил единый день голосования. В республике уже вовсю подводят его итоги. Как сообщил на правительственном брифинге 11 сентября председатель избиркома Александр Акчурин, всего в регионе в этот раз было 268 избирательных кампаний, включая выборы глав районов и сельских и городских поселений, депутатов СП, райсоветов и Народного Хурала. 

- Единый день голосования получился достаточно насыщенным и нагруженным: где-то в одни руки выдавали до восьми бюллетеней. На территории Улан-Удэ совмещённых кампаний не было – только голосование за депутатов Народного Хурала, – подчеркнул председатель избирательной комиссии.

При этом 55 кампаний пришлось отложить на ноябрь – по тем или иным причинам альтернатива отсутствовала и, соответственно, выборы не могли состояться. Победители голосования в Народный Хурал по одномандатным округам уже известны – 29 кресел из 33 достались «единороссам», ещё 33 народных избранника пойдут в республиканский парламент по партийным спискам.

Явка в целом по Бурятии составила 36,19%. Правящая партия – «Единая Россия» – набрала 60,96% голосов, КПРФ – 16,98%, «Новые люди» – 8,30%, ЛДПР – 6,12%. А вот «Справедливая Россия» не смогла преодолеть 5%-ный порог: её поддержали всего 4,74% избирателей.

«Выборы состоялись»

Председатель Общественной палаты (ОП) Бурятии, руководитель центра общественного наблюдения (ЦОН) Татьяна Думнова сообщила, что в ходе голосования «критических ситуаций было немного».

- А на те, что происходили, незамедлительно реагировали наблюдатели. Они пресекались без дальнейшей угрозы голосованию, – подчеркнула Думнова. – Избиратели в Бурятии «повзрослели», потому что перестали обращать внимание на застрявшие в 90-х чёрные технологии. Сегодня людей обмануть непросто. Мы следили за соцсетями, видели посты, которые публиковали там, комментарии.

Если выборы проходят скучно – то есть без острых нарушений, это, по словам руководителя ЦОД, очень удобно «для стабильной политической системы» и самих избирателей.

- Выборы в Бурятии состоялись. Они были достаточно конкурентными и легитимными. В ЦОД работало 1620 общественных наблюдателей, – подчеркнула Татьяна Думнова. – Профессиональные юристы помогали разоблачать фейки о массовых подвозах и подкупе. В этом году центр общественного наблюдения мгновенно подключался к решению вопросов, не дожидаясь, когда в информационном поле начнутся спекуляции.

На горячую линию в единый день голосования поступило около 30 звонков – примерно как и год назад, во время выборов главы Бурятии.

- Мы провели анализ. Половина обращений была о том, как найти свой избирательный участок. Некоторые хотели, проживая в районе, проголосовать в Улан-Удэ, но вовремя не зарегистрировались. Были и звонки, касающиеся мёртвых душ. По крайней мере, одна из избирателей рассказала, что голосует уже не первый раз и видит в списках имена людей, умерших несколько лет назад, – отметила руководитель ЦОД.

Жительница Северобайкальска сообщила, что на одном из участков якобы не оказалось кабинок для голосования. Но, как выяснилось позже, там всё же отвели для этого специальные места.

- Все наши наблюдатели заявили, что выборы в районах проходили спокойно, без инцидентов. Конечно, обращения по процедуре голосования поступали, но до статуса нарушений они не дотягивали, – добавила Татьяна Думнова.

«Отрежиссированный сценарий»

Зарегистрировали в республике и «покушение на нарушение», когда появилась информация о подвозе избирателей в школе № 17 в Улан-Удэ – они прибыли туда на автобусе.

- Мы опросили членов УИК и они подтвердили, что на избирательный участок люди заходили группами и интересовались, где голосовать за своего кандидата, но сделать этого в итоге не смогли, потому что все оказались зарегистрированы в районах республики. Зафиксировали микроавтобусы, на которых они подъезжали и, конечно, мы пришли к выводу, что это чётко отрежиссированный сценарий, – поделилась руководитель ЦОД.

В шаговой доступности от избирательного участка на одномандатном округе № 18 появился призыв голосовать за определённых кандидата и партию. Наблюдатели изучали и посты в соцсетях, в частности – о возможном подкупе. Об этом уведомили правоохранителей. Самым «неспокойным», судя по публикациям, стал 14-ый округ.

- Буквально за короткий срок появилось несколько записей, которые свидетельствуют якобы о подкупе избирателей, причём в разных видео говорилось о конкурирующих кандидатах и партиях, обвинявших друг друга в нарушениях. Мы дважды выезжали на участки и разбирались в ситуации, – заявила общественница. – Информация не подтвердилась. Сотрудники полиции не зафиксировали подкуп или другие противоправные действия.

Массовое спаивание и порванный бюллетень

По словам Думновой, недобросовестные паблики и telegram-каналы распространяли ложную информацию о том, как проходили выборы в Бурятии. В одном из них написали об увеличении количества «пьяных избирателей» на двух участках и «массовом спаивании». Было сообщение, что против одного из кандидатов даже возбудили уголовное дело.

На самом деле пьяные голосовать приходили, но их было всего двое. Граждан не пустили на участок – попросили их протрезветь до вечера. В итоге явился только один, а второй, судя по всему, проспал. Один избиратель порвал бюллетень и голосовать не стал. За это на него составили протокол.

В улан-удэнском СИЗО всё прошло спокойно – правда, люди ставили галочки только напротив названий партий. Бюллетени с именами одномандатников им раздавать не стали, поскольку прописка у всех разная, а использовать бланки для голосования по одномандатным округам допускается только на территории этих самых округов.

Зампредседателя Общественной палаты Светлана Хабаркова прокомментировала уровень явки, который оказался не очень-то высоким. Как сообщал «Байкал-Daily», более 60% жителей республики, обладающих правом голоса, предпочли отсидеться дома.

- Мне кажется правильным, что голосование длилось один день, – подчеркнула Светлана Хабаркова. – Когда будут выборы главы государства, возможно, понадобится и три. Явка в принципе не сказать, что самая худшая – мы находимся. я бы сказала, чуть ваше золотой середины. Явка неплохая.
выборы голосование Народный Хурал

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