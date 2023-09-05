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Глава Бурятии: «Теневой криминал провоцирует наших жителей»

Глава Бурятии: «Теневой криминал провоцирует наших жителей»
Власть, 
Алексей Цыденов прокомментировал резонансную перестрелку на нефритовом прииске

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в Окинском районе Бурятии толпа из более чем 30 человек обстреляла и забросала камнями полицейских, которые приехали задерживать их за нелегальную добычу нефрита.

На днях в Сети появилось видео, на котором запечатлена перестрелка. На кадрах видно, что полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы усмирить чёрных копателей. «Это полиция. Оставайтесь на местах. Все остаёмся на местах, слезаем с коней. Все легли на землю. Все легли! В противном случае я открою огонь на поражение», - предупреждал полицейский, но сотрудникам всё равно оказали сопротивление.

В итоге были задержаны 30 человек. Большинство отделались административными протоколами по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, неповиновении распоряжению сотрудника полиции. А на шестерых человек возбудили уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пятеро человек сейчас содержатся под стражей, шестой – на стационарном лечении под подпиской о невыезде.

Сегодня произошедшее в Окинском районе прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что нужно выявлять организаторов нелегальной деятельности, в которую вовлекаются местные жители.

- В некоторых телеграм-каналах распространяется ролик, начало которого обрезано. На ролике в начале видно, как полицейские с автоматами по сути убегают, потому что изначально их обстреляли. После этого они перегруппировались и уже задержали правонарушителей, в том числе с применением огнестрельного оружия. Сейчас ситуация сложная. Работают органы, возбуждаются дела по нашим людям, жителям Бурятии. Смотрим, как минимизировать последствия. Но сначала надо спросить с тех, кто эту схему организовал и провоцирует наших людей, - сказал Алексей Цыденов.

Глава республики напомнил, что незаконная добыча нефрита – «это организованный преступный бизнес». Активизация незаконной добычи нефрита связана с тем, что после ковидных ограничений открылись границы с Китаем, а также приостановкой добычи золота в нескольких месторождениях в Окинском районе.

- Нефрит просто так не продашь. Это организованная система сбыта, контрабанда в Китай. К сожалению, жители Оки и Тунки, которые туда вовлекаются, становятся участниками организованной криминальной схемы. Организована она отдельными людьми, которых надо выявлять. Они провоцируют наших жителей идти на такие правонарушения. Понятно, что те, кто всё это организовал - теневой криминал, находится далеко от Оки, он остался за скобками. А жители Бурятии попадут под ответственность и пострадают. Хотелось бы обратить внимание, что никому изначально не следует входить в какие-либо криминальные схемы. Мы же понимаем, что все люди, которые там были, понимали, что они действуют неправильно. Ситуация нехорошая в итоге для всех, - отметил Алексей Цыденов.

Для решения проблемы и для организации законной деятельности для местных жителей власти Бурятии планируют выйти с инициативой на федеральный уровень.

- Наша республиканская прокуратура вышла с инициативой о том, чтобы принять федеральный закон о вольном приносе. Есть проект закона о золоте, когда на лицензированном участке физические лица могут сдавать золото по договорной цене. По нефриту мы также предложим вольный принос увести в законодательное русло, чтобы наши люди не участвовали в криминальных схемах, сами себя не подставляли. Наш вариант - это изменить федеральное законодательство в части вольного приноса и дать нашим людям законную возможность работать и зарабатывать, в том числе пользуясь теми богатствами, которые есть на земле, - пояснил Алексей Цыденов.


глава Бурятии Алексей Цыденов нефрит

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