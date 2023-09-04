В Бурятии подозреваемых в деле о нападении нефритчиков на полицейских стало больше

















Инцидент произошёл



Сегодня в следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что расследование этого уголовного дела продолжается, при этом подозреваемых стало больше – шесть. Все они жители Окинского района в возрасте от 21 до 28 лет.



- По данным следствия, 26 июля вечером сотрудники МВД, находясь на участке местности, расположенном в 4 км от Оспинского месторождения нефрита, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на снижение преступности в нефритовой отрасли. Там обнаружили группу граждан, не менее из 30 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Увидев сотрудников полиции, нелегальные добытчики минерала, проигнорировав требования о прекращении незаконных действий, решили незамедлительно скрыться с месторождения. Не желая быть привлечёнными к ответственности за незаконный оборот нефрита шестеро более активных из всей группы лиц мужчин, оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями, - сообщили в следственном управлении. Однако его никто не слушает, при этом мужчины обильно матерятся. Один из них хватается за ключ квадроцикла, чтобы его завести и скрыться, другой пытается атаковать полицейских лопатой. После этого страж порядка выстрелил, судя по всему в ногу, и «чёрный копатель» упал на землю. На этом моменте видео обрывается.Инцидент произошёл ещё в конце июля. Тогда в пресс-службе МВД по Бурятии сообщали, что семь из 30 задержанных «чёрных копателей» были под воздействием наркотиков. Сообщалось, что на пятерых человек возбудили уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сегодня в следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что расследование этого уголовного дела продолжается, при этом подозреваемых стало больше – шесть. Все они жители Окинского района в возрасте от 21 до 28 лет.- По данным следствия, 26 июля вечером сотрудники МВД, находясь на участке местности, расположенном в 4 км от Оспинского месторождения нефрита, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на снижение преступности в нефритовой отрасли. Там обнаружили группу граждан, не менее из 30 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Увидев сотрудников полиции, нелегальные добытчики минерала, проигнорировав требования о прекращении незаконных действий, решили незамедлительно скрыться с месторождения. Не желая быть привлечёнными к ответственности за незаконный оборот нефрита шестеро более активных из всей группы лиц мужчин, оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями, - сообщили в следственном управлении.









В Сети распространяется видео июльской перестрелки на месторождении нефрита в Окинском районе Бурятии.На кадрах видно, что добытчики нефрита передвигались на конях и на квадроциклах. Они забрасывали прибывших полицейских камнями.- Это полиция. Оставайтесь на местах. Все остаёмся на местах, слезаем с коней. Все легли на землю. Все легли! В противном случае я открою огонь на поражение, - предупреждает полицейский.Полицейские при отражении нападения применили табельное оружие.По последним данным, пятерых подозреваемых заключили под стражу. Шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.На сегодня по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.