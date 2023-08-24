В Бурятии сотрудникам сельской администрации не заплатили за работу

Они выполняли работу за отсутствующего коллегу



По требованию прокуратуры Тункинского района администрация села устранила нарушения законодательства в сфере оплаты труда.



- Установлено, что двум служащим местной администрации не производились начисления за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Оплата за выполнение этой работы не осуществлялась, - сообщила прокуратура Бурятии.



Глава администрации сельского поселения получил прокурорское представление об устранении нарушений закона. После этого сотрудникам выплатили деньги.



Также виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы», ему объявлено предупреждение, уточнили в прокуратуре.

