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В Бурятии сотрудникам сельской администрации не заплатили за работу

В Бурятии сотрудникам сельской администрации не заплатили за работу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Они выполняли работу за отсутствующего коллегу

По требованию прокуратуры Тункинского района администрация села устранила нарушения законодательства в сфере оплаты труда.

- Установлено, что двум служащим местной администрации не производились начисления за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Оплата за выполнение этой работы не осуществлялась, - сообщила прокуратура Бурятии.

Глава администрации сельского поселения получил прокурорское представление об устранении нарушений закона. После этого сотрудникам выплатили деньги.

Также виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы», ему объявлено предупреждение, уточнили в прокуратуре. 
прокуратура трудовое законодательство

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