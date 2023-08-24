Они выполняли работу за отсутствующего коллегу
По требованию прокуратуры Тункинского района администрация села устранила нарушения законодательства в сфере оплаты труда.
- Установлено, что двум служащим местной администрации не производились начисления за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Оплата за выполнение этой работы не осуществлялась, - сообщила прокуратура Бурятии.
Глава администрации сельского поселения получил прокурорское представление об устранении нарушений закона. После этого сотрудникам выплатили деньги.
Также виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы», ему объявлено предупреждение, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии сотрудникам сельской администрации не заплатили за работу
Власть, Фото:
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