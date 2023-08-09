От пикетов до митинга: партии в Бурятии за месяц до выборов

Обзор главных политических событий текущей предвыборной кампании за неделю



Уже через месяц Бурятии предстоит выбрать новых депутатов Народного Хурала. Ведь полномочия прежнего созыва парламента истекают.



Поэтому сегодня, когда предвыборная гонка вступила в свою активную фазу, многое будет зависеть от того, насколько активны бурятские отделения политических партий.



Самая многочисленная в Хурале на данный момент – «Единая Россия». Партия власти ведёт кампанию спокойно, без скандалов и потрясений. На прошлой неделе в Улан-Удэ прошли многочисленные партийные пикеты с раздачей партийной газеты, в которой единороссы рассказали об итогах работы за пять лет.



Список «Единой России» возглавляет глава Бурятии, он же – лидер бурятского отделения партии Алексей Цыденов. Хорошим ходом стало привлечение в «первую пятёрку» известных в Бурятии политиков и общественников, например Героя Труда Леонида Белых и Галину Горбатых. А также вплотную причастных к СВО Жамбала-Жамсо Жанаева и Вячеслава Дондокова.



Идёт активная работа на округах. Одномандатники встречаются с людьми, собирают наказы. После чего на основе собранных пожеланий населения в очередной раз будет сформирована «Народная программа». К слову, как ранее сообщал Алексей Цыденов, работа над выполнением предыдущей «Народной программы» в самом разгаре: выполнено уже 400 наказов, и процесс продолжается.



Что касается БРО КПРФ, то главным событием последних недель стал сход с дистанции кандидата от партии Татьяны Басловой. Коммунисты не донесли в Избирком Бурятии нужные документы для её регистрации, в связи с чем последний не допустил её к выборам. Татьяна Баслова была в первой пятерке партийного списка, расположившись под номером «4». И теперь, поскольку она сошла с дистанции, КПРФ пойдет на выборы не с «пятёркой», а с «четвёркой» кандидатов.



Как сообщают различные источники, причина снятия Басловой в том, что она к ней появился интерес со стороны правоохранителей. Партия решила не рисковать, и не донесла на неё документы в Избирком.



В остальном же риторика КПРФ осталась прежней – партия упирает на критику действующей власти, пытаясь работать с самыми раздражающими население темами. К примеру, недавно прошёл митинг, организованный депутатами от КПРФ, который был посвящен работе регионального оператора по обращению с отходами – компании «ЭкоАльянс». На котором изобиловала партийная символика. Однако мероприятие собрало не более 50 человек, что может быть для местного отделения сигналом о снижении у населения интереса к протестной риторике.



Активно ведут кампанию представители партии «Новые люди». И за эту активность они недавно поплатились: неизвестные испортили 19 баннеров с агитацией партии.



«Нам не жалко денег и времени на новые плакаты. Сделать это сейчас можно быстро и дёшево. Мы в недоумении от поведения наших оппонентов, которые снова наступают на те же грабли. Ребят, ну вы реально думаете, что, срывая наш плакат, навредите нам?» - гласит сообщение телеграм-канале бурятского отделения «Новых людей».



Что касается партии «Справедливая Россия. За Правду», то единственная активность партии связана с Оксаной Бухольцевой, которая борется за то, чтобы сохранить свой мандат депутата Хурала. За последние годы её медийная активность выросла. В копилку политических баллов пошла и длительная командировка на Донбасс, во время которой Оксана Бухольцева работала учителем в Донецке.



Среднюю активность проявляет бурятское отделение ЛДПР. Лишившись своего бессменного лидера Владимира Жириновского, партия потеряла свой основной козырь. Тем не менее, местное отделение во главе с действующим депутатом Хурала Сергеем Дорошем ведет агитацию, надеясь набрать проходной балл в 5% голосов.



К слову, наглядная агитация в этом году отличается от прежнего формата, которого придерживались «соколы Жириновского». Это может быть связано с серьёзными перестановкам в центральном аппарате партии.



Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии, напомним, пройдут в Единый день голосования, который в этом году выпал на 10 сентября.

