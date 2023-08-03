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Избирком Бурятии распределил места в бюллетенях между партиями

Избирком Бурятии распределил места в бюллетенях между партиями
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Расклад получился довольно любопытным

2 августа завершилась регистрация кандидатов-списочников, которых выдвинули бурятские отделения политических партий на выборы депутатов Народного Хурала. И уже сегодня Избирком Бурятии провёл жеребьёвку партий, чтобы определить, под какими номерами они пойдут в избирательных бюллетенях.

В итоге партии будут располагаться в следующем порядке:

1. «Единая Россия»

2. КПРФ

3. «Новые люди»

4. ЛДПР

5. «Справедливая Россия. За правду».

По мнению некоторых экспертов, расположение партий в бюллетенях теоретически может совпасть с результатами голосования. Любопытно и то, что представитель «Единой России» тянул жребий четвёртым, но всё равно вытянул первый номер.

Напомним, выборы депутатов Народного Хурала нового созыва пройдут в Единый день голосования – 10 сентября.
избирательная комиссия выборы Народный Хурал

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