Избирком Бурятии распределил места в бюллетенях между партиями

Расклад получился довольно любопытным



2 августа завершилась регистрация кандидатов-списочников, которых выдвинули бурятские отделения политических партий на выборы депутатов Народного Хурала. И уже сегодня Избирком Бурятии провёл жеребьёвку партий, чтобы определить, под какими номерами они пойдут в избирательных бюллетенях.



В итоге партии будут располагаться в следующем порядке:



1. «Единая Россия»



2. КПРФ



3. «Новые люди»



4. ЛДПР



5. «Справедливая Россия. За правду».



По мнению некоторых экспертов, расположение партий в бюллетенях теоретически может совпасть с результатами голосования. Любопытно и то, что представитель «Единой России» тянул жребий четвёртым, но всё равно вытянул первый номер.



Напомним, выборы депутатов Народного Хурала нового созыва пройдут в Единый день голосования – 10 сентября.

