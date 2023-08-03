Расклад получился довольно любопытным
2 августа завершилась регистрация кандидатов-списочников, которых выдвинули бурятские отделения политических партий на выборы депутатов Народного Хурала. И уже сегодня Избирком Бурятии провёл жеребьёвку партий, чтобы определить, под какими номерами они пойдут в избирательных бюллетенях.
В итоге партии будут располагаться в следующем порядке:
1. «Единая Россия»
2. КПРФ
3. «Новые люди»
4. ЛДПР
5. «Справедливая Россия. За правду».
По мнению некоторых экспертов, расположение партий в бюллетенях теоретически может совпасть с результатами голосования. Любопытно и то, что представитель «Единой России» тянул жребий четвёртым, но всё равно вытянул первый номер.
Напомним, выборы депутатов Народного Хурала нового созыва пройдут в Единый день голосования – 10 сентября.
Избирком Бурятии распределил места в бюллетенях между партиями
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Избирком исключил Татьяну Баслову из-за отсутствия нужных документов
Расклад получился довольно любопытным
Михаил Филичев побывал в районе с проверкой
Регистрация для участия в предстоящих выборах подходит к концу
Это коснётся и круизного туризма
Это четвёртый автомобиль, который передаёт городское управление трамвая
11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада признана одной из лучших войсковых соединений ВДВ страны
Как будут выглядеть чиновники, министры и депутаты, если перевоплотятся в знаменитых кукол
Новый руководитель транспортной прокуратуры родом из Иркутска
В город поставили необходимые для ремонта трубы
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Должность покинул Виктор Грибко
Также правительство России поддержит инвестпроект, реализующийся в республике
Главная проблема – повреждённые сельхозугодия
Программа визита будет насыщенной