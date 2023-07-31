В Бурятии построят 300 арендных квартир

Власть, Фото: минвостокразвития России

Также правительство России поддержит инвестпроект, реализующийся в республике



Президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедший накануне, принял решения о строительстве 300 арендных квартир и поддержке инвестиционного проекта по развитию инфраструктуры в Республике Бурятия.



Как рассказал на заседании зампред правительства России – полномочный представитель Президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев, минвостокразвития России предложило распределить 10 тыс. арендных квартир в дальневосточных регионах. Средства на строительство арендного жилья на Дальнем Востоке выделены из фонда национального благосостояния. Платежи по квартирам для граждан будут существенно ниже рыночных за счёт субсидий из федерального и регионального бюджетов. На эти цели выделены средства в размере 87 млрд рублей.



От дальневосточных регионов поступило заявок суммарно на 14,8 тыс. квартир. Из федерального бюджета были предоставлены средства на покупку 10 тыс. квартир. Распределение численности арендных квартир между регионами ДФО было связано с учётом заявок самих регионов, соотношения квартир и численности населения, готовности приступить к созданию жилого фонда строительными комплексами регионов, запуском новых инвестиционных проектов и потребностей в привлечении специалистов из других регионов страны. В Республике Бурятия принято решение о строительстве 300 арендных квартир.



Также был рассмотрен вопрос предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры инвестиционных проектов. По мнению Юрия Трутнева, это одна из основных мер поддержки инвесторов на Дальнем Востоке. Её главное условие – бюджетный мультипликатор проекта (показатель, отражающий в какой степени вырастет его совокупный доход в ответ на увеличение государственных расходов) не должен быть ниже 30%. Минвостокразвития России проведён конкурсный отбор инвесторов в целях получения субсидий из федерального бюджета на строительство и развитие инфраструктуры инвестпроектов на Дальнем Востоке.



На заседании были представлены заявки от инвесторов, осуществляющих проекты в трёх регионах ДФО, в том числе и в Бурятии. Как сообщили в правительстве России, поддержано предоставление федеральной субсидии по заявке инвестора, который завершает строительство горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



