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Михаил Мишустин прилетел в Улан-Удэ

Михаил Мишустин прилетел в Улан-Удэ
Власть, 
Первым делом он отправился на ЛВРЗ

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в столицу Бурятии. Он прилетел спецбортом лётного отряда «Россия». У трапа его встречали вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов.



Тем временем, на трассе из аэропорта, а также в центре города с самого утра дежурят множество полицейских.

В Улан-Удэ Мишустин посетит ЛВРЗ и авиазавод. Также сегодня он проведёт рабочую встречу с главой республики.

Сразу из аэропорта Михаил Мишустин направился на локомотивовагоноремонтный завод. С докладом там выступил директор завода Сергей Заборских. 





Затем Мишустин отправился на авиазавод.



 Премьер-министр страны отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири 24 июля. Накануне он побывал во Владивостоке, где выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретился с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

После Улан-Удэ Мишустин отправится в Горно-Алтайск, где проведёт совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. А 27 июля в Норильске Михаил Мишустин посетит Надеждинский металлургический завод и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка».




правительство России

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