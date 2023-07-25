Михаил Мишустин прилетел в Улан-Удэ









Тем временем, на трассе из аэропорта, а также в центре города с самого утра дежурят множество полицейских.



В Улан-Удэ Мишустин посетит ЛВРЗ и авиазавод. Также сегодня он проведёт рабочую встречу с главой республики.



Сразу из аэропорта Михаил Мишустин направился на локомотивовагоноремонтный завод. С докладом там выступил директор завода Сергей Заборских.







Тем временем, на трассе из аэропорта, а также в центре города с самого утра дежурят множество полицейских.В Улан-Удэ Мишустин посетит ЛВРЗ и авиазавод. Также сегодня он проведёт рабочую встречу с главой республики.Сразу из аэропорта Михаил Мишустин направился на локомотивовагоноремонтный завод. С докладом там выступил директор завода Сергей Заборских.





Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в столицу Бурятии. Он прилетел спецбортом лётного отряда «Россия». У трапа его встречали вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов.Затем Мишустин отправился на авиазавод.Премьер-министр страны отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири 24 июля. Накануне он побывал во Владивостоке, где выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретился с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.После Улан-Удэ Мишустин отправится в Горно-Алтайск, где проведёт совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. А 27 июля в Норильске Михаил Мишустин посетит Надеждинский металлургический завод и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка».