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Глава Закаменска получил предупреждение за раннее отключение тепла

Глава Закаменска получил предупреждение за раннее отключение тепла
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
При завершении отопительного сезона учитывался неточный график температуры

В Закаменском районе поторопились с завершением отопительного сезона 2022-2023 года - специалисты не учитывали точный график температур. Госстройжилнадзор назначил предупреждения главе города Закаменск и специалисту муниципалитета за досрочное приостановление теплоснабжения. В случае повторного нарушения будет назначен штраф, сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.

Чтобы закончился отопительный сезон, среднесуточная температура должна составлять более +8 градусов. Причём этот параметр должен наблюдаться на протяжении пяти последних дней.

При прохождении отопительного сезона 2022-2023 года в Закаменском районе теплоснабжение отключили раньше установленных сроков. Специалист администрации проводил мониторинг температуры, но её ночные колебания не были учтены. Результаты проверки выявили, что по данным гидрометеостанций температура на момент прекращения теплоснабжения была ещё низкой. Распоряжением муниципалитета отопительный сезон был завершён раньше времени не только для многоквартирных домов, но и для объектов социальной сферы в сельских поселениях.

За неправомерное ограничение коммунальной услуги Госстройжилнадзор назначил наказание в виде предупреждения для должностных лиц муниципалитета. Предупреждение – поскольку это нарушение было совершено впервые. При повторном нарушении могут быть назначены штрафы до 10 тысяч рублей.

- Новый отопительный сезон не за горами. Кроме должной подготовки объектов к зимнему периоду следует учитывать и сроки начала и окончания подачи тепла. На муниципалитеты возложена ответственность перед жителями, поэтому использовать нужно только точные данные, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

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