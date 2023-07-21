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Долгосрочные планы развития 2 городов Бурятии будут утверждены до начала ВЭФ-2023

Долгосрочные планы развития 2 городов Бурятии будут утверждены до начала ВЭФ-2023
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Это коснётся Улан-Удэ и Северобайкальска

Долгосрочные планы развития пяти городов ДФО будут утверждены Правительством до начала ВЭФ-2023

В правительстве России обсудили утверждение долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы, Тынды, Южно-Сахалинска на период до 2030 года, которые обеспечат реализацию мастер-планов этих пяти дальневосточных городов. Согласительное совещание с ответственными федеральными министерствами и ведомствами провёл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- По поручению главы государства идёт разработка мастер-планов для 25 дальневосточных городов. В список вошли все столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Дальневосточном федеральном округе, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек, – открыл совещание Юрий Трутнев.

В мае этого года были выпущены поручения главы государства и правительства России по реализации мастер-планов Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы, Тынды и Южно-Сахалинска. Работа по разработке планов комплексного социально-экономического развития курировалась Минвостокразвития России. Свои предложения по корректировке документов внесли 42 федеральных ведомства и организации. Долгосрочные планы развития этих городов до 2030 года включают 116 мероприятий. На их финансирование предполагается выделить 741,8 млрд рублей, в том числе 422,7 млрд рублей из федерального бюджета и 264,7 млрд рублей из внебюджетных источников. В федеральном бюджете на реализацию планов развития данных городов уже предусмотрено 168,4 млрд рублей.

- Основой для разработки мастер-планов стали уникальные особенности и преимущества дальневосточных территорий, направления развития городской среды, приоритетные отрасли, в которых будут создаваться рабочие места. Все мастер-планы готовились совместно с жителями, обсуждение направлений развития было организовано как на электронных платформах, так и в виде прямых собеседований. Важнейшие вопросы, которые ставили жители, – экологическое состояние городов, дорожная сеть, качество жилья, придомовых территорий, обеспеченность объектами образования, здравоохранения и культуры», – сказал Юрий Трутнев.

Среди общих задач разработанных планов комплексного социально-экономического развития городов – улучшение качества городской среды, строительство новых жилых комплексов и формирование современных общественных пространств, модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистического потенциала, сбалансированное размещение новых экономических кластеров и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Для Читы и Улан-Удэ в число приоритетов вошли мероприятия по снижению загрязнённости воздуха и модернизации электросетевого хозяйства. Планы учитывают специфику расположения городов. В частности, реализация плана развития Северобайкальска связана с развитием экономики и туризма в балансе с природой Байкала. Тында рассматривается как стратегически важный малый город, обеспечивающий железнодорожные и логистические связи межрегионального и международного значения. Притоку туристов в Южно-Сахалинск будет содействовать реализация инвестиционных проектов в ТОР «Горный воздух» и модернизация одноимённого горнолыжного курорта, расположенного в центре столицы островного региона.

По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России доработать проекты планов развития городов с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами и внести их в правительство России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бурятия план развития Улан-Удэ Северобайкальск

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