Долгосрочные планы развития 2 городов Бурятии будут утверждены до начала ВЭФ-2023

Это коснётся Улан-Удэ и Северобайкальска



Долгосрочные планы развития пяти городов ДФО будут утверждены Правительством до начала ВЭФ-2023



В правительстве России обсудили утверждение долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы, Тынды, Южно-Сахалинска на период до 2030 года, которые обеспечат реализацию мастер-планов этих пяти дальневосточных городов. Согласительное совещание с ответственными федеральными министерствами и ведомствами провёл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



- По поручению главы государства идёт разработка мастер-планов для 25 дальневосточных городов. В список вошли все столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Дальневосточном федеральном округе, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек, – открыл совещание Юрий Трутнев.



В мае этого года были выпущены поручения главы государства и правительства России по реализации мастер-планов Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы, Тынды и Южно-Сахалинска. Работа по разработке планов комплексного социально-экономического развития курировалась Минвостокразвития России. Свои предложения по корректировке документов внесли 42 федеральных ведомства и организации. Долгосрочные планы развития этих городов до 2030 года включают 116 мероприятий. На их финансирование предполагается выделить 741,8 млрд рублей, в том числе 422,7 млрд рублей из федерального бюджета и 264,7 млрд рублей из внебюджетных источников. В федеральном бюджете на реализацию планов развития данных городов уже предусмотрено 168,4 млрд рублей.



- Основой для разработки мастер-планов стали уникальные особенности и преимущества дальневосточных территорий, направления развития городской среды, приоритетные отрасли, в которых будут создаваться рабочие места. Все мастер-планы готовились совместно с жителями, обсуждение направлений развития было организовано как на электронных платформах, так и в виде прямых собеседований. Важнейшие вопросы, которые ставили жители, – экологическое состояние городов, дорожная сеть, качество жилья, придомовых территорий, обеспеченность объектами образования, здравоохранения и культуры», – сказал Юрий Трутнев.



Среди общих задач разработанных планов комплексного социально-экономического развития городов – улучшение качества городской среды, строительство новых жилых комплексов и формирование современных общественных пространств, модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистического потенциала, сбалансированное размещение новых экономических кластеров и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Для Читы и Улан-Удэ в число приоритетов вошли мероприятия по снижению загрязнённости воздуха и модернизации электросетевого хозяйства. Планы учитывают специфику расположения городов. В частности, реализация плана развития Северобайкальска связана с развитием экономики и туризма в балансе с природой Байкала. Тында рассматривается как стратегически важный малый город, обеспечивающий железнодорожные и логистические связи межрегионального и международного значения. Притоку туристов в Южно-Сахалинск будет содействовать реализация инвестиционных проектов в ТОР «Горный воздух» и модернизация одноимённого горнолыжного курорта, расположенного в центре столицы островного региона.



По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России доработать проекты планов развития городов с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами и внести их в правительство России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

