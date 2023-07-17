В вопросе разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии не приняла меры по разработке и утверждению правового акта, регламентирующего предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах.
- Его отсутствие влечёт нарушение права субъектов предпринимательской деятельности на доступность информации в сфере налогообложения, - пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Арбитражный суд было направлено заявление об оспаривании бездействия органа местного самоуправления и возложении обязанности разработать и утвердить этот правовой акт. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.
В Бурятии суд обязал администрацию района разработать правовой акт
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