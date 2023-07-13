13 июля

12 июля

Популярное

Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»

Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Накануне Госдума в первом чтении приняла новую редакцию закона о Байкале. Он позволит жителям Байкальской природной территории проводить работы по защиты лесов, а в частности, делать просеки для защиты от лесных пожаров, заготавливать дрова для собственных нужд, строить дорожную и коммунальную инфраструктуру

Жители прибрежных районов Бурятии собрали 19 тысяч подписей за новую редакцию закона о Байкале. По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть.

Как сообщили в пресс-службе правительства, закон призван устранить препятствия для развития прибайкальских территорий, при этом сохраняя, даже увеличивая объем природоохранных мероприятий.

Рубки будут проводиться только при проведении строительных работ, причём ограниченного перечня.

- Сплошные рубки проводятся только в случаях возведения: сооружений инженерной защиты территорий и селезащитных и иные гидротехнических сооружений; систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для населённых пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала»; автомобильных дорог соответствующего значения, противопожарных разрывов, линейных объектов. При этом устанавливается повышенный в сравнении с общим нормативом объём мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам деревьев, - сообщили в республиканском правительстве.

Для местных жителей это не только развитие инфраструктуры, но и возможность хозяйствовать на своей земле, отмечают местные жители.

- Проблемы, которые каждый год встают перед местным населением – это дрова, вернее, их заготовка. Жёсткие запреты действительно очень осложняли жизнь села. Это первое. Второе, это, конечно, защита от пожаров. Мы окружены лесами, это для нас больной вопрос был, - поделилась жительница села Турка Елена Миронова

- Это позволит расширить границы населённых пунктов, строить дороги, коммунальную инфраструктуру. А это значит, что мы, молодое поколение, можем остаться и жить на своей малой Родине. Нас, наконец, услышали, - говорит Егор Потапкин, житель села Турка.

- Это долгожданный нами закон. Для жителей Прибайкальского района. Это развитие для наших сел и сел Кабанского района. Конечно, мы как самые первые заинтересованные люди, внимательно следили за тем, чтобы в первую очередь озеру не повредили. И этого не будет, конечно. Мы давно страдаем от разногласий между разными законами, которые действуют на защищаемых землях. Сейчас появилась чёткость. Для нас главное, что чётко определены границы, когда и в каких случаях можно рубить деревья – это действительно самые необходимые работы, - говорит житель села Турка Борис Перелыгин.
Бурятия правительство РБ Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии прокомментировал принятие законопроекта о сплошных рубках на Байкале
Глава Бурятии прокомментировал принятие законопроекта о сплошных рубках на Байкале
Власть, 13.07.2023
Он поблагодарил депутатов Госдумы, принявших законопроект в первом чтении
Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»
Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»
Власть, 13.07.2023
Накануне Госдума в первом чтении приняла новую редакцию закона о Байкале
Федеральные министерства помогут Улан-Удэ с отоплением
Федеральные министерства помогут Улан-Удэ с отоплением
Власть, 12.07.2023
Город заручился поддержкой Минэнерго России
В Забайкалье назначен прокурор края
В Забайкалье назначен прокурор края
Власть, 11.07.2023
Им стал уроженец Волгограда
Объявлены победители музыкального онлайн-марафона в поддержку участников СВО «Да здравствует Россия!»
Объявлены победители музыкального онлайн-марафона в поддержку участников СВО «Да здравствует Россия!»
Власть, 11.07.2023
Подведены итоги музыкального онлайн-марафона «Да здравствует Россия!», организованного в поддержку участников специальной военной операции
Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Власть, 11.07.2023
Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин
Главу ещё одного района Бурятии выберут по конкурсу
Главу ещё одного района Бурятии выберут по конкурсу
Власть, 10.07.2023
Алексей Цыденов утвердил конкурсную комиссию
В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
Власть, 10.07.2023
Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства
Глава Бурятии дал нагоняй за неработающий общественный туалет
Глава Бурятии дал нагоняй за неработающий общественный туалет
Власть, 07.07.2023
Туалет возле дацана построили почти год назад
Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале
Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале
Власть, 06.07.2023
На побережье сильно не хватает контейнеров и баков
Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Власть, 06.07.2023
Инна Щеглова получила подавляющее большинство голосов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^