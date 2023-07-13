Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Накануне Госдума в первом чтении приняла новую редакцию закона о Байкале. Он позволит жителям Байкальской природной территории проводить работы по защиты лесов, а в частности, делать просеки для защиты от лесных пожаров, заготавливать дрова для собственных нужд, строить дорожную и коммунальную инфраструктуру



Жители прибрежных районов Бурятии собрали 19 тысяч подписей за новую редакцию закона о Байкале. По словам местных жителей ограничения хозяйствования на Байкальской природной территории необходимо пересмотреть.



Как сообщили в пресс-службе правительства, закон призван устранить препятствия для развития прибайкальских территорий, при этом сохраняя, даже увеличивая объем природоохранных мероприятий.



Рубки будут проводиться только при проведении строительных работ, причём ограниченного перечня.



- Сплошные рубки проводятся только в случаях возведения: сооружений инженерной защиты территорий и селезащитных и иные гидротехнических сооружений; систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для населённых пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала»; автомобильных дорог соответствующего значения, противопожарных разрывов, линейных объектов. При этом устанавливается повышенный в сравнении с общим нормативом объём мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам деревьев, - сообщили в республиканском правительстве.



Для местных жителей это не только развитие инфраструктуры, но и возможность хозяйствовать на своей земле, отмечают местные жители.



- Проблемы, которые каждый год встают перед местным населением – это дрова, вернее, их заготовка. Жёсткие запреты действительно очень осложняли жизнь села. Это первое. Второе, это, конечно, защита от пожаров. Мы окружены лесами, это для нас больной вопрос был, - поделилась жительница села Турка Елена Миронова



- Это позволит расширить границы населённых пунктов, строить дороги, коммунальную инфраструктуру. А это значит, что мы, молодое поколение, можем остаться и жить на своей малой Родине. Нас, наконец, услышали, - говорит Егор Потапкин, житель села Турка.



- Это долгожданный нами закон. Для жителей Прибайкальского района. Это развитие для наших сел и сел Кабанского района. Конечно, мы как самые первые заинтересованные люди, внимательно следили за тем, чтобы в первую очередь озеру не повредили. И этого не будет, конечно. Мы давно страдаем от разногласий между разными законами, которые действуют на защищаемых землях. Сейчас появилась чёткость. Для нас главное, что чётко определены границы, когда и в каких случаях можно рубить деревья – это действительно самые необходимые работы, - говорит житель села Турка Борис Перелыгин.

