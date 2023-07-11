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В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Северо-Байкальского района

В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Северо-Байкальского района
Власть,  Фото:pixabay.com
Распоряжение подписал Алексей Цыденов

Глава Бурятии назначил комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы Северо-Байкальского района.

В состав комиссии вошли министр промышленности и торговли Виктор Винокурцев, первый заместитель министра здравоохранения Людмила Цыбикова, замминистра социальной защиты населения Анатолий Кириллов, замминистра экономики Арсалан Ниндаков и замминистра туризма Баярма Цыдыпова.

Все желающие побороться за кресло главы района должны будут подать документы в комиссию. Затем комиссия выслушает кандидатов, рассмотрит их программы по развитию района и задаст уточняющие вопросы. Среди всех претендентов комиссия отберёт только двух человек. Эти кандидаты предстанут перед райсоветом – районные депутаты голосованием и решат, кто больше достоин должности.

От всенародных выборов главы Северо-Байкальский район отказался ещё несколько лет назад. Нынешний глава Игорь Пухарев был переизбран в 2018 году как раз по конкурсной процедуре. Сомнений в том, что депутаты его переназначат, не было ни у кого.

Ранее были назначены аналогичные комиссии по выборы глав Закаменского и Мухоршибирского районов. Эти два района только недавно отказались от всенародных выборов и перешли к конкурсному назначению.
главы районов выборы Северо-Байкальский район

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