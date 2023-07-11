В Забайкалье назначен прокурор края

Власть, Фото: прокуратура Республики Алтай

Им стал уроженец Волгограда



Президент РФ подписал указ, которым назначил новых прокуроров в шести регионах страны, в том числе и в Забайкальском крае, на пятилетний срок. Документ опубликован 10 июля на официальном портале нормативных правовых документов.



Прокурором Забайкальского края назначен Александр Яновский. Яновский Александр Леонидович родился 13 ноября 1980 года в г. Волгоград. В 2002 году окончил Волгоградский государственный университет. В органах прокуратуры Яновский работает с 2003 года, ранее занимал должности помощника прокурора Красноармейского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Центрального района г. Волгограда. В ноябре 2012 года назначен на должность прокурора Центрального района г. Волгограда. С 2021 года, до назначения на должность прокурора Забайкальского края, был первым заместителем прокурора Республики Алтай.



Награждён нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

