11 июля

10 июля

Популярное

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан, сообщает ТАСС.

Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счёт пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте - добровольное.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях - для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счёт не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен.

Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений - речь идёт об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой.
пенсии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Власть, 11.07.2023
Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин
Главу ещё одного района Бурятии выберут по конкурсу
Главу ещё одного района Бурятии выберут по конкурсу
Власть, 10.07.2023
Алексей Цыденов утвердил конкурсную комиссию
В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
Власть, 10.07.2023
Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства
Глава Бурятии дал нагоняй за неработающий общественный туалет
Глава Бурятии дал нагоняй за неработающий общественный туалет
Власть, 07.07.2023
Туалет возле дацана построили почти год назад
Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале
Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале
Власть, 06.07.2023
На побережье сильно не хватает контейнеров и баков
Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Власть, 06.07.2023
Инна Щеглова получила подавляющее большинство голосов
«Построим новый мост»: Глава Бурятии дал обещание в Баргузинском районе
«Построим новый мост»: Глава Бурятии дал обещание в Баргузинском районе
Власть, 05.07.2023
Алексей Цыденов взял на контроль строительство и ремонт мостов в Баргузинском и Курумканском районах
Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО
Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО
Власть, 05.07.2023
Законопроекты о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обсуждались во время встречи главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации
Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Власть, 05.07.2023
Должность получил бывший замглавы минприроды Забайкалья
Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Власть, 04.07.2023
Туда направят штрафы за превышение допустимой массы ТС и неустойки по госконтракту
Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Власть, 04.07.2023
Рассматриваются два варианта газоснабжения районов
Ещё один район Бурятии отказался от прямых выборов главы
Ещё один район Бурятии отказался от прямых выборов главы
Власть, 04.07.2023
Следующего главу района выберут по конкурсу, а не всенародным голосованием
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Власть, 04.07.2023
На следующий день он отправится в Баргузинский район
«Присоединяйся к своим!»: военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины
«Присоединяйся к своим!»: военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины
Власть, 04.07.2023
Бойцы воинских соединений Бурятии поделились причинами выбора военной профессии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^