Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин



Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан, сообщает ТАСС.



Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.



Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счёт пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте - добровольное.



Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях - для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).



Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счёт не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен.



Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений - речь идёт об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой.

