Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС.
Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства. После получения заключения от кабмина документ в течение 30 дней планируется внести в Госдуму.
Впрочем, как отмечают СМИ, значительная часть подобных законопроектов ЛДПР не доходила до рассмотрения в Госдуме.
В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
Власть, Фото:
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