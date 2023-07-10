В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака

Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства



Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС.



Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.



Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства. После получения заключения от кабмина документ в течение 30 дней планируется внести в Госдуму.



Впрочем, как отмечают СМИ, значительная часть подобных законопроектов ЛДПР не доходила до рассмотрения в Госдуме.

