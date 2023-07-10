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В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака

В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС.

Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства. После получения заключения от кабмина документ в течение 30 дней планируется внести в Госдуму.

Впрочем, как отмечают СМИ, значительная часть подобных законопроектов ЛДПР не доходила до рассмотрения в Госдуме.
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