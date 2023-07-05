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Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО

Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Законопроекты о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обсуждались во время встречи главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации

Андрей Турчак, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета партии «Единая Россия» и глава рабочей группы, обратился к Мишустину с просьбой поддержать законопроект рабочей группы по СВО, который касается страхования добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное государственное страхование добровольцев, но не определила механизм его реализации. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

- Добровольцы находятся в неравном положении по сравнению с контрактниками и призывниками. Мы разработали законопроект, который устранит эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев, аналогичные тем, которые действуют для военнослужащих, - заявил Турчак.

Глава правительства поддержал эту инициативу, отметив, что ответ на неё будет подготовлен в ближайшее время.

Кроме того, Турчак сообщил, что другие законодательные предложения рабочей группы по СВО также получили поддержку. На прошлой неделе группа согласовала с Министерством труда окончательный вариант поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов мобилизованных и добровольцев во время СВО. Кроме того, совместно с правительством были подготовлены поправки, которые предусматривают перевод части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий, в денежную форму, а также введение нового набора социальных услуг.

Также на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков героям и полным кавалерам ордена Славы.

Турчак также выразил благодарность правительству за сотрудничество с рабочей группой по вопросам СВО, сообщает сайт партии er.ru.
Единая Россия 2023

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