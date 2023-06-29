Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники

Власть, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

В Госдуме РФ обсудили законопроект о старательской деятельности



Комитет государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики и комитет государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 28 июня провели парламентские слушания на тему «О совершенствовании правового регулирования старательской деятельности в Российской Федерации». В заседании приняли участие представители профильных комитетов Госдумы, федеральных министерств и ведомств, представители золотодобывающей отрасли, эксперты.



Законопроект «О старательской деятельности» призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения участках (мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях), определить условия осуществления такой деятельности. В конце марта проект был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, в апреле внесён правительством в Госдуму.



Для апробации нового механизма предусмотрено, что в течение трёх лет со дня вступления в силу законопроекта старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и территориях Арктической зоны России, а по истечении трёх лет – на территориях иных субъектов РФ.



Как отметил Павел Волков, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики, основная цель законопроекта – стимулировать людей к легальной добыче золота. Гражданин России должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, после этого он сможет получить старательский участок, подав заявление через интернет-портал. При этом территории, где в пилотном режиме разрешат осуществлять подобные работы, будут определять сами регионы по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.



- Предполагается, что деятельность сначала будет только в отдельных регионах – это Магадан и Забайкалье. Мы определили их в качестве пилотных: они будут в первые два года. В последующем дальневосточные регионы смогут присоединиться, - отметил Павел Волков.



По словам замминистра, законопроектом устанавливается целый ряд мер, направленных на снижение негативного воздействия старательской деятельности на окружающую среду. Прежде всего, старательская деятельность может осуществляться не на любых территориях: исключены особо охраняемые природные территории, защитные леса и другие экологические зоны. Важно также, что законопроект обязывает старателя восстановить свой участок и часть водного объекта.



Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что нужно обеспечить баланс интересов государства и частных старателей при разрешении индивидуальным предпринимателям заниматься старательской деятельностью. Председатель комитета государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов пояснил, что инициативу правительства разрешить гражданам, оформившимся в качестве индивидуальных предпринимателей, заниматься старательской деятельностью, поддержали все депутаты комитета, а также все регионы Дальнего Востока и Арктики, за исключением Якутии. Также он добавил, что законопроект нужно рассматривать, учитывая несколько принципиальных позиций. В том числе решение выделить участки нельзя будет принять без участия региона, а способы добычи и объём золота частными старателями будут ограничены.



Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов рассказал, что в регионе провели опрос среди местного населения, в котором приняли участие почти 300 человек, большинство из них поддержали принятие закона и хотят по нему работать. Так, в области готовы выделить золотоискателям зону площадью 1498 гектаров.



Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в ходе парламентских слушаний отметил, что законопроект требует существенной доработки. По его словам, необходимо вернуть добычу рассыпного золота под регулирование законодательства РФ «О недрах», что позволит сохранить контроль и учёт государства над запасами рассыпного золота и выполнять природоохранные мероприятия.



Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии Бурятии, отметила, что в республике поддерживают законопроект, уже прорабатывается возможность открытия золотоприёмных касс, чтобы старатели могли реализовывать сырье, а закон приведёт к легализации старательской деятельности.



Обсудив проблемы совершенствования старательской деятельности, участники парламентских слушаний рекомендовали дополнительно рассмотреть вопрос о регулировании старательской деятельности в законе Российской Федерации «О недрах», проработать вопрос о рисках осуществления старательской деятельности на участках, которые находятся на вечномерзлотных грунтах, рассмотреть вопрос об установлении дополнительных мер административной и уголовной ответственности за нарушение обязательных требований к осуществлению старательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



