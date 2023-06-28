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Глава Бурятии и посол Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Бурятии и посол Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 
Произошло это на полях проходящего в Уфе X форума регионов Белоруссии и России

Cоглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Республики Бурятия подписали глава Алексей Цыденов и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Произошло это 27 июня на полях проходящего в Уфе X форума регионов Белоруссии и России.

Церемония подписания прошла в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой.

- Укрепляем сотрудничество с Республикой Беларусь. Взаимопомощь и поддержка наших государств показали себя в самый сложный период. В форуме регионов России и Беларуси в Уфе представлены 57 регионов нашей страны и все области Республики Беларусь, - отметил Алексей Цыденов.

- Обновление нормативно-правовой базы с российскими регионами – ещё один из насущных приоритетов работы посла. Часть базовых соглашений с регионами заключены уже достаточно давно и не соответствуют требованиям времени, - отметили в белорусской дипмиссии.

В рамках участия в форуме глава Бурятии вместе с представителями Республики Башкортостан посетил строящийся в Уфе международный центр борьбы. Объект будет содержать тренировочные залы для различных видов борьбы, медицинский центр, бассейн для плавания, гостиницу, ресторан, спортивно-концертный зал.

Также Алексею Цыденову представили новый памятник трудовой доблести в столице Башкортостана. Стела была установлена в прошлом году. Этот комплекс символизирует трудовой героизм жителей Уфы в годы Великой Отечественной войны.

- В годы войны в Уфу были эвакуированы более 40 промышленных предприятий. Из башкирской столицы поставляли на фронт авиационные двигатели и вооружение. Также огромную роль в успехе Советского Союза в войне сыграла и башкирская нефть, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

глава Бурятии Алексей Цыденов Белоруссия

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