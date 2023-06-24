Глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Он призвал их «остаться героями»



Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к землякам, которые служат в ЧВК «Вагнер». Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.



Он подчеркнул, что жители Бурятии одинаково переживают за всех земляков – и военнослужащих Вооружённых сил и ЧВК «Вагнер». Раненые бойцы «Вагнера» проходят лечение в лучших госпиталях страны.



- Вы лежите в одной палате и вам помогают одни врачи, что «музыкантам», что мобилизованным, что кадровым военным, потому что мы - один народ, у нас одна Родина и один враг. И это правильно. И так и должно быть. Только в единстве наша сила. Да, есть проблемы, да, всё непросто. И у вас душа болит и за Родину, и за своих боевых товарищей, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Он призвал бойцов задуматься: «А что дальше?»



- Вот вы придёте, и дальше что? Вы кого будете штурмовать, с кем воевать? С нашими же пацанами? Вы хотели обратить внимание - вы это сделали, вас уже услышали. Вся страна услышала. Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием! Мы сильные только вместе! Верю вам! – говорится в видеообращении главы Бурятии.



23 июня в Минобороны РФ опровергли распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер». После заявлений на Пригожина было возбуждено уголовное дело о призыве к военному мятежу.



24 июня в центре внимания находятся Ростов-на-Дону и Воронеж. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия.