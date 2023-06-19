Он покинул пост по собственному желанию
Губернатор Забайкалья Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от должности вице-премьера правительства – министра планирования и развития региона Владимира Петракова с 16 июня по собственной инициативе.
С 17 июня исполнять обязанности руководителя ведомства назначена Марина Степанова, заместитель министра планирования и развития Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства
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