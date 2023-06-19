В Забайкалье уволился вице-премьер правительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Он покинул пост по собственному желанию



Губернатор Забайкалья Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от должности вице-премьера правительства – министра планирования и развития региона Владимира Петракова с 16 июня по собственной инициативе.



С 17 июня исполнять обязанности руководителя ведомства назначена Марина Степанова, заместитель министра планирования и развития Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

