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В Забайкалье уволился вице-премьер правительства

В Забайкалье уволился вице-премьер правительства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Он покинул пост по собственному желанию

Губернатор Забайкалья Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от должности вице-премьера правительства – министра планирования и развития региона Владимира Петракова с 16 июня по собственной инициативе.

С 17 июня исполнять обязанности руководителя ведомства назначена Марина Степанова, заместитель министра планирования и развития Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Забайкальский край правительство Забайкальского края

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