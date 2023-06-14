«ЕР» внесла более 70 новых пунктов в народную программу

Партия «Единая Россия» внесла в народную программу больше семидесяти изменений, которые дополняют разделы документа и предусматривают новые направления: «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов»



По сообщению издания rostovgazeta.ru, теперь распространяется на колледжи и техникумы программа капитального ремонта, которую партия «Единая Россия» и Минпросвещения реализуют в среднеобразовательных учебных заведениях. Также для педагогов учреждений среднего профессионального образования предусмотрено снижение бюрократической нагрузки. Кроме этого, изменения ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.



По словам главы центрисполкома «Единой России» Александра Сидякина, хорошие результаты наблюдаются по многим направлениям. В прошлом году план реализации народной программы составил девяносто два процента, а за первый квартал текущего года - тридцать пять процентов.



В народной программе «ЕР» появилось положение «Развитие новых регионов», в соответствии с которыми в социально-экономическую жизнь государства будут включены Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.



Заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор нового раздела народной программы Анна Кузнецова рассказала, что в текущем году за первые три месяца в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях построили и отремонтировали около полумиллиона квадратных метров жилой недвижимости, а также свыше четырёхсот школ и детсадов. В планах – восстановление и строительство ещё трёхсот шестидесяти объектов.



Приоритетным является обеспечение всеми мерами социальной поддержки жителей новых российских регионов в соответствии со стандартами России. Также в народную программу «ЕР» включили раздел «Развитие туризма», предусматривающий решение вопросов доступности путешествий и обеспечение их качества, наличие в туристической отрасли квалифицированных кадров, необходимость патриотического воспитания молодого поколения в контексте образовательного туризма и отдельных направлений: гастро-, агро- и экотуризма.



По сообщению на сайте er.ru, народная программа «Единой России» включает двести девяносто четыре положения, реализация которых будет осуществляться в период с 2021 по 2025 годы. Документ формировался при участии более двух с половиной миллионов граждан по всей России.



- За прошлый год по народной программе было исполнено около 400 наказов в отраслях здравоохранения, образования, экономики, культуры, экологии и городской среды. В самых разных уголках республики открывались школы и детские сады, ремонтировались дороги и дворы, появлялись новые амбулатории и площадки. Так за 2022-2023 гг. произведены ремонт и оснащение оборудованием 55 школ республики: 50 муниципальных и 5 государственных школ. Также в 31 учреждении проведён капитальный ремонт пищеблоков и полная замена мебели в обеденных залах, увеличено количество посадочных мест. На 2023 год прошли отбор 17 общеобразовательных организаций, в том числе 1 государственная и 16 муниципальных на общую сумму – 1 136 258 руб., из них федеральный бюджет – 1 068 081 руб., региональный – 68 176,27 руб. По состоянию на 18 мая 2023 года контракты на капитальный ремонт с подрядными организациями заключены в Баргузинском, Кабанском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском районах – по 1 школе, Закаменском, Иволгинском, Кижингинском районах – по 2 школам, в г. Улан-Удэ – 4 школы и госучреждении – 1 школа.



Народная программа – по-настоящему народная, т. к. составлена из пожеланий населения, ведь люди на местах видят проблемы, и, ставят перед партией задачу по их решению. Необходимо отметить, что многое было выполнено потому, что к решению проблем подключились сами жители, организации, ТОСы. Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что в Бурятии решаются не только глобальные проблемы, но и выполняются пусть и небольшие, но нужные для жителей дела, - рассказал Владимир Ведерников, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

