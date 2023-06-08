Постановление подписал глава республики
В Бурятии назначен уполномоченный по инвестициям. Им стала заместитель председателя правительства республики – министр экономики Екатерина Кочетова. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 5 июня.
В положении деятельности уполномоченного сказано, что он должен «содействовать в улучшении инвестиционного климата, содействовать инвесторам, хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов».
В компетенцию уполномоченного входит:
- рассмотрение обращений предпринимателей и инвесторов, в том числе о нарушении их прав и законных интересов;
- преодоление административных барьеров при ведении инвестиционной деятельности;
- рассмотрение вопросов о проблемах при взаимодействии инвесторов с органами власти;
- рассмотрение вопросов о проблемах несовершенства и (или) нарушения законодательства и др.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2022 года должность министра экономики Бурятии была изменена – министр получил статус зампреда правительства республики.
Некоторое время в Бурятии имелась должность отдельного министра по инвестициям. Ими были Антон Виноградов, а позже Дарья Архинчеева. Однако в 2021 году эту должность отменили, а функции по привлечению инвестиций передали в ведение министерства промышленности и торговли.
В Бурятии назначили уполномоченного по инвестициям
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.06.2023
Ради этого депутаты собрались на внеочередную сессию
Власть, 08.06.2023
Чиновников призвали заняться финансированием приютов
Власть, 07.06.2023
В администрации главы и правительства республики произошли кадровые изменения
Власть, 07.06.2023
Президент пообещал представить его к высшей награде
Он подозревается в отмывании денег
Фонд «Наша Правда» и партия «Единая Россия» отправили на фронт крупную партию спецтехники
Идею Алексею Цыденову предложил Генконсул Индии
Он посетит страну с 31 августа по 4 сентября
Мэры городов подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве
Нарушение вскрыла проверка прокуратуры
Она будет учреждена по поручению главы республики
Власть, 02.06.2023
Господин Ли Хай поздравил жителей Бурятии со столетним юбилеем республики
Власть, 02.06.2023
Свыше трёх миллионов человек приняли участие в праймериз партии «Единая Россия»
Власть, 01.06.2023
Парламент одобрил проект поправок в конституцию
Власть, 01.06.2023
Игорь Шутенков поздравил маленьких горожан с Днём защиты детей