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В Бурятии назначили уполномоченного по инвестициям

В Бурятии назначили уполномоченного по инвестициям
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление подписал глава республики

В Бурятии назначен уполномоченный по инвестициям. Им стала заместитель председателя правительства республики – министр экономики Екатерина Кочетова. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 5 июня.

В положении деятельности уполномоченного сказано, что он должен «содействовать в улучшении инвестиционного климата, содействовать инвесторам, хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов».

В компетенцию уполномоченного входит:

- рассмотрение обращений предпринимателей и инвесторов, в том числе о нарушении их прав и законных интересов;
- преодоление административных барьеров при ведении инвестиционной деятельности;
- рассмотрение вопросов о проблемах при взаимодействии инвесторов с органами власти;
- рассмотрение вопросов о проблемах несовершенства и (или) нарушения законодательства и др.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2022 года должность министра экономики Бурятии была изменена – министр получил статус зампреда правительства республики.

Некоторое время в Бурятии имелась должность отдельного министра по инвестициям. Ими были Антон Виноградов, а позже Дарья Архинчеева. Однако в 2021 году эту должность отменили, а функции по привлечению инвестиций передали в ведение министерства промышленности и торговли.

назначение минэкономики

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