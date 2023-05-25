В крае появится Могочинский муниципальный округ
В Забайкалье будет образован Могочинский муниципальный округ. Законопроект о преобразовании муниципалитета успешно прошёл сразу два чтения и был принят на сессии законодательного собрания края 24 мая. Законодательная инициатива была выдвинута руководством района, прошла публичные слушания и поддержана советами городских и сельских поселений.
- Во всех семи поселениях и районе проведены публичные слушания, всеми советами поселений и советом муниципального района приняты решения о согласии на преобразование в муниципальный округ. С учётом сохранения исторического наименования территории предлагается присвоить ему наименование – Могочинский муниципальный округ Забайкальского края. Его границы будут совпадать с границами муниципального района, - сообщила депутатам начальник управления развития местного самоуправления министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкальского края Янна Валько.
Проектом закона края предусматривается переходный период со дня вступления в силу закона края. До 1 декабря 2024 года будут решены организационные моменты преобразования. Первый глава округа, который впоследствии возглавит окружную администрацию, будет избран советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Район Забайкалья станет муниципальным округом
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