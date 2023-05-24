В Бурятии продолжается предварительное голосование «Единой России»

Бурятия выбилась в лидеры по стране по числу проголосовавших. «Единая Россия» идёт на выборы в Народный Хурал под лозунгом «Время надёжных»



Предварительное голосование «Единой России» по претендентам в Народный Хурал продлится до 28 мая. После первого дня голосования 22 мая замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил: «На предварительном голосовании в регионах, где осенью пройдут выборы в заксобрания, средняя явка составляет 3,5%. Лидируют по явке Республика Саха (Якутия) – 6,8%, Республика Бурятия - 5% и Ростовская область – 4,7%».



В Бурятии на партийное голосование выдвинулись участники СВО, представители органов власти, общественники, активные граждане. Всего к участию допущено 316 человек, 100 из них – жители Улан-Удэ. Голосование проходит в электронном формате, на сайте https://pg.er.ru/. Гражданам, желающим поддержать тех или иных претендентов, нужно успеть зарегистрироваться до 26 мая. Победители предварительных голосований будут выдвинуты на выборы в 7-й созыв Народного Хурала РБ, которые состоятся 10 сентября.



Поясняет депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев, решивший выдвинуться в Народный Хурал Бурятии:



- Мой округ – это юго-западное направление города Улан-Удэ. Оно довольно молодое. Там большое количество многоэтажных домов. И в ближайшие года два ещё порядка 40 появятся. Особенность молодого микрорайона в том, что здесь много чего не хватает, того, что для города уже стало нормой. Нет инфраструктуры, банков, ЕИРЦ, почты не хватает, медицинское направление не представлено в нужном количестве, мест для отдыха. В перспективе мы будем эти вопросы решать совместно с мэром Улан-Удэ и главой республики.



«Нам нужно выбрать лучших. Сегодня есть необходимость принять участие в предварительном голосовании. Ведь внутри партии тоже есть здоровая конкуренция. Людей, которые хотят улучшить жизнь на округе и в целом по республике, немало. И нам нужно определиться», - подчёркивает Денис Гармаев.



Кандидат Александр Красовский объясняет активность жителей Иволгинского района:



- Особенности округа в том, что сюда, в Иволгинский район, люди едут со всех районов республики. Мы уже называем наш район «Мини-Бурятия». И у каждого свой менталитет, к каждому нужно найти свой подход. Здесь в основном частный сектор. Много встреч с коллективами различных организаций, учителями, воспитателями детских садов. Большинство жителей позитивно относятся к предварительному голосованию, задают много вопросов. Многие из этих вопросов уже решаются, в том числе на уровне района и поселений. Люди понимают, что нужно не просто просить, но делать совместно. Пора выбирать надёжных людей. У меня лозунг – дела важнее слов.

