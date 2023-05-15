Зампрокурора Бурятии сажала сосны в Забайкалье

Власть, Фото: прокуратура Забайкальского края

Светлана Козлова стала почётным гостем экоакции в соседнем регионе



В выходные прокуратура Забайкальского края и местные лесники провели акцию «Прокуроры Забайкалья – сохраним лес!».



Участие в мероприятии приняли действующие сотрудники органов прокуратуры Забайкальского края со своими семьями, пенсионеры и ветераны органов прокуратуры, а также почётные гости – заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и председатель совета ветеранов прокуратуры Забайкальского края Валерий Попов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Открывая мероприятие, исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов подчеркнул, что восстановление лесов особенно актуально для региона. Он отметил, что проведённая в прошлом году акция показала высокую – около 90 % приживаемость саженцев - и выразил надежду на повторение результатов.



Всего было высажено четыре тысячи саженцев сосны на площади около 1 га. Посадки состоялись в Сивяковском участковом лесничестве в Читинском районе.

