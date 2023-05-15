Светлана Козлова стала почётным гостем экоакции в соседнем регионе
В выходные прокуратура Забайкальского края и местные лесники провели акцию «Прокуроры Забайкалья – сохраним лес!».
Участие в мероприятии приняли действующие сотрудники органов прокуратуры Забайкальского края со своими семьями, пенсионеры и ветераны органов прокуратуры, а также почётные гости – заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и председатель совета ветеранов прокуратуры Забайкальского края Валерий Попов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Открывая мероприятие, исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов подчеркнул, что восстановление лесов особенно актуально для региона. Он отметил, что проведённая в прошлом году акция показала высокую – около 90 % приживаемость саженцев - и выразил надежду на повторение результатов.
Всего было высажено четыре тысячи саженцев сосны на площади около 1 га. Посадки состоялись в Сивяковском участковом лесничестве в Читинском районе.
Зампрокурора Бурятии сажала сосны в Забайкалье
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 15.05.2023
Светлана Козлова стала почётным гостем экоакции в соседнем регионе
Власть, 15.05.2023
Нарушение выявила прокуратура
Он отметил работу республики по реализации нацпроектов и федеральных программ
Группировка в Еравнинском районе улучшила работу
Автомобиль вручили десантникам
Разваливающийся федеральный памятник передали в собственность Бурятии
Взятки она получила от четырёх человек
Приказ о назначении подписал генпрокурор России
Власть, 10.05.2023
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов
Власть, 09.05.2023
Ветеранов и тружеников тыла поблагодарили за Победу и мирное небо
Власть, 08.05.2023
Ветеранам и труженикам тыла желают счастья, мира и благополучия
Власть, 05.05.2023
Депутаты горсовета одобрили продажу старых зданий, но раскритиковали за долгий процесс
Власть, 05.05.2023
Его подозревают в коммерческом подкупе и вымогательстве
Власть, 04.05.2023
Ранее было построено 27 детских садиков
Власть, 03.05.2023
Проблемные вопросы обсудили сегодня в горсовете