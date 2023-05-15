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Зампрокурора Бурятии сажала сосны в Забайкалье

Зампрокурора Бурятии сажала сосны в Забайкалье
Власть,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Светлана Козлова стала почётным гостем экоакции в соседнем регионе

В выходные прокуратура Забайкальского края и местные лесники провели акцию «Прокуроры Забайкалья – сохраним лес!».

Участие в мероприятии приняли действующие сотрудники органов прокуратуры Забайкальского края со своими семьями, пенсионеры и ветераны органов прокуратуры, а также почётные гости – заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и председатель совета ветеранов прокуратуры Забайкальского края Валерий Попов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов подчеркнул, что восстановление лесов особенно актуально для региона. Он отметил, что проведённая в прошлом году акция показала высокую – около 90 % приживаемость саженцев - и выразил надежду на повторение результатов.

Всего было высажено четыре тысячи саженцев сосны на площади около 1 га. Посадки состоялись в Сивяковском участковом лесничестве в Читинском районе. 
прокуратура саженцы деревьев

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