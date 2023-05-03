В Улан-Удэ появилась служба мостов и путепроводов





В столице Бурятии создали службу мостов и путепроводов. Она заработала на базе комбината по благоустройству (КБУ), который подчиняется комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Новая служба будет отвечать за содержание переправ и путепроводов в городе. В 2023 году на эти цели по поручению мэра Игоря Шутенкова выделили 8 миллионов 100 тысяч рублей.- Мы обследовали все объекты в городе. Всего на балансе комбината – 29 мостов и путепроводов, и восемь из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Постепенно служба приведёт их в порядок, – пояснил директор КБУ Александр Солдаткин.Сейчас работы ведутся на мосту через Селенгу на Левом берегу. Его опорные части доукомплектовали защитными футлярами и всеми необходимыми крепежами. Кроме того, рабочие сделали отсыпку и выполнили планировку откосов берегоукрепительного конуса со стороны улицы Борсоева.Следующий этап – лазерная очистка ограждений и нанесение на них антикоррозийного покрытия. Все восстановительные работы должны завершить к концу сентября.