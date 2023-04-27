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Бывшего замминистра строительства Бурятии приговорили к 4 годам колонии

Бывшего замминистра строительства Бурятии приговорили к 4 годам колонии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Верховный суд республики признал прежний приговор чрезмерно мягким

Верховный суд Бурятии отменил приговор районного суда в отношении бывшего замминистра строительства республики Сергея Рыбальченко. Верховный суд назначил экс-чиновнику уже реальный срок – четыре года лишения свободы.

Громкое дело Сергея Рыбальченко связано с сиротскими домами в селе Сотниково. Торги на их строительство проводил минстрой Бурятии. Однако построенные подрядчиком строения оказались непригодны для жизни. В квартирах было множество нарушений: от трещин в стенах и плесени до сильного холода. Устав жить в таких условиях, многие сироты попросту бросили полученные от государства квартиры и разъехались кто куда.

Рыбальченко как раз возглавлял приёмочную комиссию, его подпись была на бумагах. Почти год он просидел в СИЗО. Районный суд огласил приговор весной 2022 года. Сергей Рыбальченко был признан виновным по трём преступлениям по статье «Халатность». Он был осуждён к штрафу в размере 350 тысяч рублей, но освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности.

На это решение Советского райсуда было подано сразу две апелляционные жалобы, в том числе от самого Рыбальченко. Таким образом он пытался доказать свою невиновность.

В сентябре 2022 года Верховный суд Бурятии приговор в части квалификации действий бывшего замминистра и наказания ему оставил без изменения.

В марте 2023-го дело рассмотрел уже Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Этот суд согласился с доводами прокуратуры Бурятии о чрезмерной мягкости назначенного наказания.

Сегодня Верховный суд Бурятии вновь рассмотрел апелляцию и вынес решение о назначении реального срока.

- Рыбальченко С.Н. признан виновным в трех преступлениях по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий. Рыбальченко назначено по совокупности преступлений четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 

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