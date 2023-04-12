Глава Бурятии: «Центр Улан-Удэ станет точкой притяжения»

Вдоль набережной Уды можно построить 2 млн кв.м. жилья
В ходе интервью телеканалам Бурятии глава республики Алексей Цыденов рассказал об основных мероприятиях мастер-плана Улан-Удэ. По его словам, «город обретёт новое «лицо». Реализация ряда мероприятий начнётся уже в этом году. Финансирование составит 14 млрд рублей.
- Иной подход к городскому развитию заложен в мастер-плане Улан-Удэ. Первый проект – в центре города. Будет реновация всего квартала, будут строиться театр «Байкал», Национальный музей, межвузовский кампус, новое жилье и зона деловой активности. То есть город получит новое «лицо». Центр становится такой точкой притяжения, точкой локальной экономики: здесь много будет объектов торговли, сервиса, оказания бытовых услуг и другое. Все первые этажи будут задействованы в деловой активности, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии также подчеркнул, что сейчас основная застройка ведётся на окраинах города, далеко от социальных объектов, школ, детских садов, объектов культуры и торговли, и рабочие места располагаются не близко. А центр города не застраивается и остается с ветхими строениями. При этом вдоль набережной Уды можно построить 2 млн кв.м. жилья, отметил глава.
Стратегическую важность имеет будущий межвузовский кампус «Байкал», в котором планируется обучение в том числе иностранных студентов. Особый акцент будет сделан на медицинское образование, планируется создание отдельного Медицинского института, где будут готовить будущих врачей.
- Нужно создавать более привлекательные условия для обучения. И межвузовский кампус объединит в себе все наши вузы. Здесь будут созданы современные лаборатории с необходимым оборудованием, современные площади для того, чтобы получать наилучшие знания. И главное – пригласим к нам лучших преподавателей со всей страны. Мы сразу вкладываем в проект кампуса приобретение жилья для них. Также настраиваемся на совместные программы с другими вузами. Кампус создаст условия для того, чтобы ребята оставались учиться здесь, получали высококачественное образование и могли реализоваться здесь, тем самым поднимая экономику нашей республики, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Глава Бурятии: «Центр Улан-Удэ станет точкой притяжения»
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