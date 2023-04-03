Глава Бурятии показал по итогам марта умеренный рост

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

В первой группе – «Динамичный рост» - пять глав регионов России: Глеб Никитин (Нижегородская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и три назначенных в марте врио: Василий Анохин (Смоленская область), Владислав Кузнецов (Чукотка), Виталий Хоценко (Омская область).

Глава Бурятии Алексей Цыденов, несмотря на мартовский визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, остался в категории «Умеренный рост».

Политики, учёные и политологи РБ называли поездку президента России неординарной и выдающейся. Они отмечали, что в нынешних условиях от решений Путина зависит будущее и Улан-Удэ, и всей Бурятии.

По итогам января и февраля 2023 года Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост».

В компании с главой Бурятии вновь Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Сосед из Забайкальского края Александр Осипов остался в основной группе руководителей «Стабильно».

В группе «Динамичное падение» губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, руководитель Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику роста или падения.

