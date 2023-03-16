«Масштабное событие»: Как Бурятия отреагировала на появление президента

Во вторник, 14 марта, в столице Бурятии с рабочим визитом побывал глава государства. Визит Владимира Путина продлился всего несколько часов, но оказался поистине историческим – в ближайшие годы республику ждёт газификация, а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджета



Также в городе появится межвузовский кампус «Байкал» и расширится трамвайный парк и, наконец, завершится модернизация ТЭЦ-2, а Северобайкальск обретёт второе дыхание. В аэропорту Нижнеангарска реконструируют взлётно-посадочную полосу. В итоге жизнь в регионе выйдет на качественно новый уровень.



«Открыл новую эру»



Соцсети в эти дни заполонили посты, в которых известные общественники, представители власти и наши земляки делились впечатлениями от появления президента России в Бурятии. По этому поводу высказался Вячеслав Наговицын, представляющий интересы республики в Совете Федерации.



- Завершилась рабочая поездка Владимира Владимировича Путина в Улан-Удэ, в ходе которой президент поддержал планы Бурятии и главы республики Алексея Самбуевича Цыденова. Тем самым он – без преувеличения – открыл новую эру в развитии всего региона, – отметил сенатор. – Это важнейшие для жителей Бурятии проекты, над которыми скрупулёзно работали уже долгое время – мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ, достройка ТЭЦ-2 и возведение межвузовского кампуса, масштабное благоустройство города с развитием транспорта и социальной сферы и многое другое.



«Решатся самые острые вопросы»



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал визит российского президента историческим моментом



- С прошлой осени наш город находится в центре внимания правительства России - Минстроя, Минэнерго, Минэкономики, Минвостокразвития, Минприроды и других ведомств, – подчеркнул градоначальник. – Благодаря реализации мастер-плана решатся самые острые и насущные вопросы города – мы вернём чистый воздух, уменьшим пробки, построим современные жилые кварталы в центре на набережной, возведём межвузовский кампус, Национальный музей, театр «Байкал» и новый Центр восточной медицины. Именно сейчас, с таким вниманием президента к развитию Дальнего Востока, к развитию городов и нашего Улан-Удэ, с поддержкой главы Бурятии, мы сделаем большой шаг вперёд.



Власти отмечают: от решений Владимира Путина зависит будущее Улан-Удэ. С мастер-планом российский лидер ознакомился лично, и это даёт уверенность, что город в ближайшие годы начнёт активно развиваться.



«Грядут большие перемены»



По мнению известного общественника, члена Общественной палаты Бурятии Биликто Дугарова, визит Путина в республику – неординарное и выдающееся событие.



- Считаю, что это, в первую очередь, высокая оценка и дань уважения всём жителям республики и простым гражданам, нашим отцам, сыновьям и братьям, которые сейчас – буквально и без преувеличения – героически выполняют свой боевой и гражданский долг в зоне СВО, – заявил Биликто Дугаров. – А ещё это свидетельство того, что глава государства высоко оценивает экономическое и социальное развитие Бурятии под руководством Алексея Цыденова. Владимир Путин уже заявил, что финансовая, экономическая и прочая поддержка Бурятии со стороны федерального центра будет только увеличиваться.



Общественник добавил: простые жители республики всегда рады Владимиру Путину. И они это подтверждают.



- В нашей республике произошло масштабное событие – Владимир Путин посетил Бурятию! Это очень здорово, что она не останется без внимания, – написала в соцсетях наша землячка по имени Татьяна. – Грядут большие перемены, намечаются перспективы развития в отрасли промышленности. Регион получит серьёзную поддержку – продолжится строительство ТЭЦ, запустят строительство межвузовского кампуса и ряд проектов по охране экологии и по благоустройству.



Ещё одна жительница республики назвала сумму в 150 миллиардов «весомым и значительным вкладом» в развитие города.



«Серьёзная и амбициозная задача»



Ректор Восточно-Сибирского государственного университета (ВСГУТУ) Игорь Сизов обозначил важность появления в Улан-Удэ международного студенческого кампуса «Байкал».



- В этом проекте участвуют все вузы Бурятии. Строительство кампуса даст им возможность решить такие важные задачи, как улучшение жилищных условий студентов и открытие новых лабораторий. Всё это позволит нашим высшим учебным заведениям стать гораздо привлекательнее в глазах абитуриентов, в том числе – из других регионов и из-за рубежа, – говорит Игорь Сизов.



По его словам, это очень серьёзная и амбициозная задача, требующая больших финансовых средств.



- Не в каждом регионе есть такой кампус и, безусловно, его строительство в Улан-Удэ – личная заслуга главы республики Алексея Самбуевича Цыденова. Его участие придало мощный импульс в решении этого вопроса, – добавил ректор ВСГУТУ. – Для нашего университета также важен и визит президента России на Улан-Удэнский авиационный завод, который является одним из четырёх предприятий оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа и находится на особом контроле правительства РФ.



ВСГУТУ – основной поставщик инженерных кадров для УУАЗ.



- 17 марта ВСГУТУ защищает в Москве программу развития в рамках «Приоритета 2030 - Дальний Восток». В основе программы университета лежит проект по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для авиационного завода. Понимая всю важность вопроса, Алексей Самбуевич полностью поддерживает наш проект, и мы надеемся на успех, – заключил Сизов.



«Качество жизни улучшится»



Научный сотрудник лаборатории геоэкологии Байкальского института природопользования (БИП) СО РАН, член Общественного совета при Минприроды Бурятии, общественный экологический инспектор Бурприроднадзора Владимир Черных заявил: реализация мастер-плана Улан-Удэ поможет решить проблему загрязнённого воздуха.



- Она считается экологической, но её основы лежат в энергетике, поскольку загрязнение связано с различными источниками, – пояснил эксперт. – В большей степени это частный сектор – частные котельные и печное отопление. В связи с этим рассматриваются переход на электроотопление, субсидирование физических и юридических лиц, которые будут на него переходить и прочие мероприятия, направленные на возвращение чистого воздуха в Улан-Удэ.

