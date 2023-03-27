И.о. прокурора Бурятии выявил нарушения в колонии







По всем обращениям осуждённых организованы проверки.







Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев проверил состояние законности и условия содержания осуждённых в улан-удэнской исправительной колонии № 2.Он обошёл жилую зону, посетив общежития отрядов, в том числе со строгими условиями отбывания наказания. Также Филичев осмотрел производственные объекты и здания медицинского учреждения.- В ходе проверки выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части режимных требований, материально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Врио начальника УФСИН России по Бурятии получил представление прокурора. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики.Кроме того, Михаил Филичев провёл личный приём 10 осуждённых. Им дали разъяснения законодательства по вопросам условно-досрочного освобождения, медико-санитарного обеспечения, порядка обжалования судебных решений, уголовно-исполнительного законодательства.