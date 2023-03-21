Бурятский транспортный прокурор проведёт личный приём граждан

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«Масштабное событие»: Как Бурятия отреагировала на появление президента Власть, Во вторник, 14 марта, в столице Бурятии с рабочим визитом побывал глава государства. Визит Владимира Путина продлился всего несколько часов, но оказался поистине историческим – в ближайшие годы республику ждёт газификация, а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджета