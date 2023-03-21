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Бурятский транспортный прокурор проведёт личный приём граждан

Бурятский транспортный прокурор проведёт личный приём граждан
Власть, 
Андрей Аштуев пообщается с жителями Кяхтинского района

22 марта Бурятский транспортный прокурор Андрей Аштуев проведёт приём жителей Кяхтинского района Бурятии по вопросам исполнения таможенного законодательства.

Личный приём будет проходить:

- в здании МАПП Кяхта Бурятской таможни по адресу: посёлок Слобода, ул. Таможенная, д. 1, каб. 117 с 15.00 до 16.00;

- в здании ЖДПП Наушки Бурятской таможни по адресу: посёлок Наушки, ул. Вокзальная, д. 28, каб. 303 с 17.00 до 18.00.

По вопросам личного приёма необходимо обращаться по телефону 8 (3012) 28-36-93.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Как сообщал «Байкал-Daily», Андрей Аштуев был назначен на пост Бурятского транспортного прокурора в августе 2020 года.

транспортная прокуратура

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