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В Бурятии после вмешательства прокуратуры установили фонари

В Бурятии после вмешательства прокуратуры установили фонари
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Освещения не было возле детсада

В декабре 2022 года на личный приём исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева обратилась жительница города Закаменск. Женщина пожаловалась на отсутствие освещения на пешеходном переходе вблизи детского сада.

Прокурорская проверка подтвердила этот факт. «Нарушение создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе детей», - пришли к выводу в прокуратуре.

В итоге главе Закаменска внесли прокурорское представление. После этого на пешеходном переходе установили надлежащее стационарное освещение. Кроме того, закуплены дорожные знаки, предупреждающие водителей о возможном появлении детей и необходимости ограничения максимальной скорости. 
прокуратура уличное освещение

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