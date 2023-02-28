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Назначен новый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока

Назначен новый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Власть,  Фото:пресс-служба Минвостокразвития России
Высокий пост получила Эльвира Нургалиева

На должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики назначена Эльвира Нургалиева. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Эльвира Нургалиева будет курировать в Минвостокразвития России вопросы социального и территориального развития регионов Дальнего Востока и Арктики, бюджетную политику и реализацию госпрограмм Дальнего Востока и Арктики. Марат Шамьюнов, ранее занимавший эту должность, остаётся в команде и продолжит работу в системе государственных институтов развития Дальнего Востока и Арктики.

Эльвира Нургалиева окончила с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика» в 2008 году. В 2008 получила дополнительное психолого-педагогическое образование в МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2008 по 2011 училась в аспирантуре на кафедре математической физики ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2022 с отличием окончила магистратуру «Global Public Policy» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В 2009-2014 годах работала на различных должностях в ООО «МБА Стратеджи». В 2015 году стала финалистом проекта «Дальневосточный вызов», направленного на формирование резерва управленческих кадров Дальнего Востока. В 2015-2020 годах занимала руководящие позиции в «Фонде Восточный экономический форум», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». В 2020 году работала в одной из бизнес-единиц «Яндекса», отвечала за социальные проекты в интересах исполнителей сервисов компании.

В 2021-2023 годах в должности первого заместителя генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» курировала реализацию приоритетных социальных инициатив и программ, разработку мастер-планов дальневосточных городов, развитие креативных индустрий, крупные кадровые и демографические проекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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