США ввели санкции против главы Бурятии

«Что-то долго они раскачивались», - прокомментировал Алексей Цыденов



США ввели санкции против 29 российских губернаторов за работу по частичной мобилизации. В их числе оказался глава Бурятии Алексей Цыденов.



Руководитель республики иронично отреагировал на эти санкции. О чём написал в своём телеграм-канале.



- США ввели санкции против меня. Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, - написал Алексей Цыденов.





В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.

