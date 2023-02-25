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США ввели санкции против главы Бурятии

США ввели санкции против главы Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Что-то долго они раскачивались», - прокомментировал Алексей Цыденов

США ввели санкции против 29 российских губернаторов за работу по частичной мобилизации. В их числе оказался глава Бурятии Алексей Цыденов.

Руководитель республики иронично отреагировал на эти санкции. О чём написал в своём телеграм-канале.

- США ввели санкции против меня. Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, - написал Алексей Цыденов.


В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.
глава Бурятии США санкции

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