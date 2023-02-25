«Что-то долго они раскачивались», - прокомментировал Алексей Цыденов
США ввели санкции против 29 российских губернаторов за работу по частичной мобилизации. В их числе оказался глава Бурятии Алексей Цыденов.
Руководитель республики иронично отреагировал на эти санкции. О чём написал в своём телеграм-канале.
- США ввели санкции против меня. Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, - написал Алексей Цыденов.
В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.
США ввели санкции против главы Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 25.02.2023
«Что-то долго они раскачивались», - прокомментировал Алексей Цыденов
Власть, 21.02.2023
«Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания»
Власть, 20.02.2023
Большинство вопросов поступало с Евгенией Лудуповой
Бюджетникам проиндексируют зарплату
«Врагу нужны не только лишь ресурсы, не только рынки сбыта и контроль, в прицеле молодые души…» - говорится в ней
Благодарность ей вручил Сергей Кириенко
Власть, 17.02.2023
Президенту России представят мастер-план бурятской столицы
Социальную поддержку получило более 370 тысяч жителей республики
Власти села несвоевременно передавали положенные данные
Приказ подписал Игорь Краснов
Он провёл личный приём граждан
Алексей Цыденов отдал поручение после инцидента на улице Жердева
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО принял участие в коллегии прокуратуры Иркутской области
Были подведены итоги работы за 2022 год
Решение о расширении списка получателей льготного проезда назвали «победным»
Он состоялся в Заиграевском районе