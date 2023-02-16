В Бурятии назначили Северобайкальского межрайонного прокурора

Приказ подписал Игорь Краснов
На должность Северобайкальского межрайонного прокурора назначен Николай Инхереев. Приказ о его назначении подписал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 14 февраля.
Николай Инхереев в 2011 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Кижингинского, Иволгинского районов, заместителя прокурора Муйского района, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.
С ноября 2021 года состоял в должности прокурора Окинского района.
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