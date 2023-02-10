Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии

Приказы о назначении подписал генпрокурор



Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил прокуроров в два района Бурятии.



На должность прокурора Бичурского района назначен Дмитрий Николаевич Зарубин. Он в 2014 году окончил Уральский государственный юридический университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2015 года. Занимал должности помощника прокурора Закаменского, Баргузинского, Кабанского районов, заместителя прокурора Кижингинского района.



С ноября 2021 года состоял в должности помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи.



На должность прокурора Мухоршибирского района назначен Арсалан Буянтоевич Цыренжапов. Он в 2006 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры Бурятии проходит службу с июля 2006 год. Занимал должности помощника прокурора Кяхтинского, Баунтовского районов, заместителя прокурора Мухоршибирского, Баргузинского, Заиграевского районов, прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.



С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры республики.



Приказы о назначении подписаны 8 февраля 2023 года.

