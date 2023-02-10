10 февраля

09 февраля

Популярное

Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии

Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказы о назначении подписал генпрокурор

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил прокуроров в два района Бурятии.

На должность прокурора Бичурского района назначен Дмитрий Николаевич Зарубин. Он в 2014 году окончил Уральский государственный юридический университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2015 года. Занимал должности помощника прокурора Закаменского, Баргузинского, Кабанского районов, заместителя прокурора Кижингинского района.

С ноября 2021 года состоял в должности помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи.

На должность прокурора Мухоршибирского района назначен Арсалан Буянтоевич Цыренжапов. Он в 2006 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры Бурятии проходит службу с июля 2006 год. Занимал должности помощника прокурора Кяхтинского, Баунтовского районов, заместителя прокурора Мухоршибирского, Баргузинского, Заиграевского районов, прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры республики.

Приказы о назначении подписаны 8 февраля 2023 года. 
прокуратура назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии
Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии
Власть, 10.02.2023
Приказы о назначении подписал генпрокурор
Глава района Бурятии подарил коляску первому новорождённому
Глава района Бурятии подарил коляску первому новорождённому
Власть, 09.02.2023
Мальчик стал третьим ребёнком в семье
Глава Бурятии купил ковёр с изображением Путина
Глава Бурятии купил ковёр с изображением Путина
Власть, 09.02.2023
Этот товар был на ярмарке в единственном экземпляре
В Забайкалье назначен первый замминистра Минстроя
В Забайкалье назначен первый замминистра Минстроя
Власть, 08.02.2023
Новый краевой чиновник – уроженец города Кривой Рог
Глава Бурятии проведал пострадавших на спецоперации бойцов
Глава Бурятии проведал пострадавших на спецоперации бойцов
Власть, 08.02.2023
Участники СВО из нескольких российских городов лечатся в республиканской больнице
В Иркутской области задержали первого заммэра Слюдянского района
В Иркутской области задержали первого заммэра Слюдянского района
Власть, 08.02.2023
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
В Бурятии соберутся 89 министров культуры
В Бурятии соберутся 89 министров культуры
Власть, 08.02.2023
Летом ожидается масштабное событие
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства края
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства края
Власть, 07.02.2023
Им стала уроженка Запорожской области
Глава Бурятии и губернатор Булганского аймака Монголии договорились о сотрудничестве
Глава Бурятии и губернатор Булганского аймака Монголии договорились о сотрудничестве
Власть, 07.02.2023
В том числе обсуждалось участие Бурятии в оргкомитете по подготовке «Алтарганы-2024»
Мэр Гусиноозёрска побывал в колонии
Мэр Гусиноозёрска побывал в колонии
Власть, 06.02.2023
Андрею Кудряшову показали производственные возможности учреждения
В Бурятию прибыла делегация Булганского аймака Монголии
В Бурятию прибыла делегация Булганского аймака Монголии
Власть, 06.02.2023
Программа визита весьма насыщенная
Михаил Филичев проведёт приём жителей двух районов Бурятии
Михаил Филичев проведёт приём жителей двух районов Бурятии
Власть, 06.02.2023
Чтобы попасть на личный приём, необходимо предварительно записаться по телефону 
В Иркутской области глава посёлка попался на взятке в 300 тысяч
В Иркутской области глава посёлка попался на взятке в 300 тысяч
Власть, 03.02.2023
Подозреваемый дал признательные показания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^